L’Oppo Reno 10x Zoom est au prix incroyable de 299 € chez Cdiscount

Actuellement le smartphone Oppo Reno 10x Zoom bénéficie d’une belle remise chez Cdiscount. En effet, le site marchand le propose à moins de 300 €. Une économie de 100 euros comparé à son ancien prix sur le site marchand. Sorti en 2019, ce smartphone haut de gamme demeure tout à fait performant en 2021.

Oppo Reno 10x Zoom passe au prix réduit de 299 €

Après le Xiaomi Redmi Note 9S à 158 €, Cdiscount propose une nouvelle offre qui pourrait bien vous séduire. C’est donc au tour du Oppo Reno 10x Zoom de voir son prix dégringoler pour votre plus grand plaisir. Il passe donc de 399 € à 299 €

Concernant ses caractéristiques techniques, il est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 855, d’un écran AMOLED de 6,6 pouces avec une définition de 1080 x 2340 pixels, d’une mémoire vive de 8 Go, d’un espace de stockage de 256 Go et d’une batterie de 4065 mAh. Sur son dos, il arboré un triple objectif photo de 48 + 13 + 8 Mpx.

C’est le moment de profiter de ce bon plan pour acheter le smartphone Oppo Reno équipé de son capteur frontal original. Toutefois, si ce modèle ne vous emballe pas malgré la réduction vous pouvez consulter notre comparatif des meilleurs smartphones.