Marvel Studios repousse la sortie de nombreux films, pourquoi ?

Rien ne va plus chez Marvel ! Alors que la phase 4 du MCU continue lentement mais sûrement son déploiement, les fans viennent d’encaisser un nouveau coup dur. En effet, le studio vient d’annoncer le report de certaines grosses productions à venir. Après la déconvenue liée à la pandémie mondiale et des sorties hybrides controversées, cette nouvelle annonce n’est pas faite pour rassurer. Il faudra donc s’armer de patience avant de découvrir le prochain Doctor Strange ou encore le nouveau volet d’Ant-Man. Avec sa liste astronomique de projet, le studio aurait-il vu trop « gros » ?

Marvel confirme le report de ses prochaines sorties ! – Crédit : Marvel Studios

Afin de calmer les ardeurs, Kevin Feige a pris la parole pour commenter cette décision. C’est par l’intermédiaire du média Variety que ce dernier s’est enfin exprimé sur le sujet. Alors à quoi faut-il s’attendre concrètement ?

Marvel : les raisons des reports des sorties à venir

« Nous avons pris cette décision à cause des décalages et des changements de production. En réalité, nous disposons de nombreux créneaux et fenêtres de tir. On a donc la possibilité de déplacer les choses facilement » commente ainsi Feige. Mais ce cas ne concerne pas uniquement la firme Marvel. Tout le système Disney semble suivre la même voie. Le studio ne veut pas bâcler les choses. Feige réclame simplement un peu de temps pour que le travail de post-production de ses supers productions puisse se faire dans les meilleure conditions possibles.

Il n y a donc (en théorie) aucun lien avec une baisse de fréquentation des cinémas. Pour preuve, Shang-Chi continue une belle ascension au box-office mondial. Mais tous les films annoncés finiront bien par sortir. Aucune annulation de projet en vue ! Il ne faut pas non plus oublier que le marché est surchargé car des films attendent depuis deux ans une exploitation, chez Disney comme à la concurrence. La pandémie aura également joué pour beaucoup, gageons-le, sur cette décision. Même le prochain Indiana Jones vient d’annoncer le report de sa sorite mondiale !

Même si cela génère un sentiment de frustration pour beaucoup, ce choix offre un confort supplémentaire aux réalisateurs. Mais il ne faudra pas décevoir le public. Les fans attendent donc de nouveaux projets encore plus spectaculaires. Prochaine sortie en date (si tout va bien) : Eternals. Le nouveau calendrier global devrait être confirmé dans peu de temps.

Source : Screenrant