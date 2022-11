Un nouveau trailer pour Avatar 2, attention à certaines applications malveillantes, Blade par Marvel Studios prévu pour 2024, c’est le récap’ de la semaine

Encore une semaine riche en révélations et recommandations ! Pour éviter de voir vos données bancaires collectées, veillez à supprimer certaines applications malveillantes de votre téléphone. Côté ciné, alors qu’il ne reste plus que quelques semaines à attendre avant de découvrir Avatar 2 dans les salles, le tournage du reboot de Blade par Marvel Studios devrait commencer à l’été 2023. Découvrez la scène de fin originalement prévue pour la série The Walking Dead.

Avatar 2 se dévoile dans une nouvelle bande-annonce

Avatar : La Voie de l’eau sortira le 16 décembre 2022 au cinéma pour le plus grand plaisir des fans. Après une première bande-annonce époustouflante, le deuxième volet se dévoile un peu plus dans un deuxième teaser où l’on découvre Jake Sully, Neytiri et leurs enfants sur le dos de leurs dragons respectifs. La bande-annonce, qui n’est pas sans rappeler les séries Game of Thrones et House of the Dragon, montre ensuite des images de la guerre avec les humains.

Pokémon Écarlate et Violet fait un flop auprès des fans

Pourtant très attendu, le nouveau jeu Pokémon a largement déçu les utilisateurs, qui se sont empressés de partager leur mécontentement, faisant rapidement de Pokémon Écarlate et Violet le jeu le moins bien noté de la franchise sur Metacritic, avec un score de 2,8 sur 10. Les joueurs ont été particulièrement déçus par les graphismes, les multiples bug et les performances catastrophiques.

Désinstallez au plus vite ces applications

Une fois encore, les analystes de Bitdefender ont découvert que certaines applications Android pourraient abriter le cheval de Troie Sharkbot et s’attaquer à vos identifiants bancaires. Pour éviter d’être infecté par ce vilain malware, nous vous invitons à vérifier qu’aucune de ces quatre applications n’est installée dans votre téléphone ou à les désinstaller de toute urgence : X-File Manager, FileVoyager, LiteCleaner M., Phone AID Cleaner Booster 2.6.

Le tournage du reboot de Blade par Marvel Studios commencera l’été prochain

C’est sur Twitter que Lizzie Hill a partagé cette information. Selon son post, le reboot Blade par Marvel Studios devrait commencer son tournage en juillet 2023 pour une sortie en salles prévue pour septembre 2024. Le rôle principal devrait être interprété par Mahershala Ali et la réalisation a été confiée à Yann Demange et Michael Starrbury.

The Walking Dead : découvrez la scène de fin qui était prévue à l’origine

Lors d’une interview accordée à nos confrères de Insider, la réalisatrice Angela Kang a révélé que la scène de fin de la série The Walking Dead avait été supprimée au dernier moment au profit d’un final « correspondant émotionnellement plus » à ce qu’imaginaient les réalisateurs. Vous souhaitez connaître la fin alternative de la série ? Rendez-vous dans notre actu dédiée pour jeter un œil au pitch original.

Asus Zenbook Fold : un excellent 2-en-1, à condition d’avoir le budget

Asus propose ici un PC portable pliable qui pourra vous séduire si vous êtes en quête d’un appareil 2-en-1 PC/tablette. On adore son clavier Bluetooth magnétique, son excellente qualité d’affichage et ses haut-parleurs de qualité. On regrette que la connectique soit limitée et on aurait apprécié la présence d’un lecteur d’empreintes digitales. Attention, l’innovation technologique a un coût et il vous faudra débourser 4000 euros pour vous procurer le Zenbook Fold.

Que nous réserve Netflix pour le dernier mois de l’année ?

Le mois de novembre s’achève, il est donc temps de découvrir le beau catalogue du dernier mois de 2022 chez Netflix ! Côté films, ne passez pas à côté de The Revenant, Pinocchio ou encore la suite de À Couteaux Tirés, Glass Onion. Pour terminer l’année, Netflix vous propose également de découvrir la saison 3 de Emily in Paris ou encore le documentaire sur Robert Downey Sr., le père de l’interprète d’Iron Man.

Tom’s Guide vous a sélectionné 5 jeux Switch à découvrir au plus vite

Vous êtes déçus par Pokémon Écarlate et Violet et vous avez besoin de vous changer les idées ? Voici une sélection de 5 jeux Switch à faire à la place. Tom’s Guide vous invite à découvrir Nexomon, Shin Megami Tensei V, Digimon Story : Cyber Sleuth, Coromon ou encore Monster Sanctuary.

