DC Studios s’apprêterait à mettre fin au Snyderverse

L’ascension de James Gunn et de Peter Safran au sommet de DC Studios a donné aux fans l’espoir que les héros de la bande dessinée de DC pourraient être revitalisés sur grand écran. Cependant, les plans de Gunn et de Safran pour aller de l’avant pourraient également signifier que l’univers étendu de DC, créé par le réalisateur Zack Snyder, s’apprête à toucher à sa fin.

DC Studios envisage un nouveau départ

Selon plusieurs rumeurs, James Gunn et Peter Safran envisageraient « un vrai nouveau départ » qui reprendrait tout à zéro. Cela signifierait vraisemblablement de tout changer, incluant les rôles principaux de l’univers cinématographique de DC, y compris Superman d’Henry Cavill.

Avant que James Gunn et que Peter Safran ne reprennent DC Studios, une suite de Man of Steel était en développement, avec le retour d’Henry Cavill. Malheureusement, plusieurs rapports concordants ont indiqué que le projet n’avait fait aucun progrès. Cavill ne reviendra potentiellement pas au sein de DC Studios.

Même constat pour Jason Momoa qui, au lieu de jouer à Aquaman, pourrait incarner Lobo, un mercenaire et anti-héros intergalactique. Le gros problème avec ce scénario est que Lobo n’est pas vraiment connu du grand public. La suite d’Aquaman est beaucoup plus susceptible d’être un succès qu’un film sur Lobo. Ajoutons à titre d’exemple que même Dwayne Johnson n’a pas pu faire de Black Adam un méga-blockbuster.

Le souci, c’est que tous les films de DC prévus en 2023 sont construits sur la base du DCEU de Synder. Shazam! Fury of the Gods, The Flash, Blue Beetle et Aquaman se déroulent tous dans cette continuité. Même la deuxième saison de la série HBO Max de Gunn, Peacemaker, fait partie de ce monde. Le simple fait de l’abandonner ne pourra que susciter le tollé des fans, même si cela semble désormais bien mal engagé.

