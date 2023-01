Mauvaise nouvelle, l’iPhone 15 Pro va coûter cher

iPhone © Unsplash

Alors que les iPhone 14 sont sortis il y a quelques mois, de nouvelles rumeurs au sujet des futurs iPhone commencent à faire leur apparition sur la toile. Vraisemblablement, les modèles d’iPhone 15 Pro pourraient être plus chers que leurs prédécesseurs, selon une nouvelle fuite.

Combien coûtera l’iPhone 15 Pro ?

Les iPhone 15 devraient faire leurs débuts vers la fin de l’année. Bien avant cela, cependant, les détails des smartphones de nouvelle génération d’Apple ont lentement commencé à faire surface, le dernier en date affirmant qu’une nouvelle augmentation de prix pourrait bien arriver.

Selon des sources chinoises, Apple se prépare à augmenter ses tarifs, comme elle l’a déjà fait cette année. Cette hausse de prix ne devrait pas affecter l’ensemble de la gamme, néanmoins, la source prétendant que les modèles d’iPhone 15 Pro, en particulier, coûteront plus cher que leurs prédécesseurs.

Pourquoi ? Selon la source, cet écart viserait à mieux distingue les iPhone 15 et iPhone 15 Plus et le duo des iPhone 15 Pro. Nous savons déjà que le modèle phare d’Apple, l’iPhone 15 Ultra, coûtera probablement entre 1199 ou 1299 dollars. Il serait ainsi 100 $ ou 200 $ plus cher que l’iPhone 14 Pro Max dont la production est actuellement ralentie à cause des restrictions anti-Covid.

La fuite indique que l’iPhone 15 Plus serait ainsi commercialisé au prix de 899 dollars, soit le prix actuel outre-atlantique, tandis que l’iPhone 15 Pro passera lui de 999 à 1 049 dollars. Une petite augmentation donc, mais qui pourrait potentiellement se répercuter un peu plus fort chez nous, en Europe. La faute serait également due aux nouvelles puces Apple produites par TSMC et gravées en 3 nm, qui coûteraient plus cher à produire.

Source : Weibo