Meilleures TV Philips Ambilight : quel modèle choisir en 2024 ?

Pas facile de choisir une TV adaptée à ses besoins avec la panoplie de technologies intégrées dans les modèles. Sachez qu’aujourd’hui, la quasi-totalité des TV Philips aux alentours de 1000 euros sont parés pour le gaming. Les constructeurs capitalisent beaucoup sur les technologies destinées aux joueurs sur consoles comme le VRR (Variable Refresh Rate), le mode jeu permettant de réduire les déchirures d’images.

Mais le fabricant hollandais n’en oublie pas pour autant l’essentiel. Ses dalles sont de très bonne qualité et permettent de regarder un film ou une série dans les meilleures conditions possibles. Nous vous proposerons également le meilleur rapport qualité/prix pour acquérir un très bon produit à un tarif relativement contenu. Voici notre sélection des meilleures TV Philips de 2024.

Philips Ambilight PUS8508 (50 pouces), la meilleure TV 4K pas chère

Si vous souhaitez profiter de la 4K à moindres coûts, tout en profitant de la technologie Ambilight, le modèle PUS5808 devrait vous satisfaire. Cette TV de 50 pouces intègre de nombreuses technologies haut de gamme au prix de l’entrée de gamme. Forcément, point de dalle OLED, mais un écran LCD classique, qui aura forcément un contraste inférieur et des couleurs moins justes que de l’OLED.

Toutefois, avec une large compatibilité HDR (HDR10+, Dolby Vision), vous pourrez profiter de votre programme dans de très bonnes conditions. Côté gaming, les joueurs seront agréablement surpris de savoir que ce produit est également pensé pour les joueurs. Si le modèle fait l’impasse sur le G-Sync, l’AMD FreeSync est de la partie pour les adeptes de la console de Microsoft et PC équipés d’une carte graphique AMD. L’input lag est réduit à un très bon chiffre de 11 ms, et la dalle 60 Hz est boostée à 120 Hz sur demande. Toutefois, puisque la TV n’intègre pas de ports HDMI 2.1, la résolution est diminuée de moitié. Ce sera à vous de choisir entre la résolution et la fluidité.

Pour les joueurs PS5, puisque les titres vidéoludique en 4K 120 Hz se comptent sur les doigts d’une main, ce ne sera pas vraiment un problème pour certains. On regrettera toutefois cette incohérence de la part du fabricant hollandais.

Philips Ambilight 65PUS8108, l'alternative d'entrée de gamme

Si vous n’êtes pas friand de la PUS8508 mentionnée plus haut et que vous cherchez surtout un modèle plus grand, le fabricant néerlandais continue de commercialiser la 65PUS8108. La différence va se situer au niveau de la taille et de la finition en chrome satiné qui lui donne un aspect premium. Sinon, la fréquence de rafraichissement est limitée à 50 Hz de base pouvant aller jusqu’à 60 Hz en mode jeu. La dalle est identique puisque l’on reste sur du LCD classique.

Côté jeu, on retrouve un mode jeu diminuant la latence, et une compatibilité HDR étendue avec les normes haut de gamme comme le HDR10+ et DolbyVision. La TV intègre par ailleurs Google Assistant et Amazon Alexa pour les adeptes des produits connectés. On notera toutefois une compatibilité VRR classique fonctionnant avec n’importe quelle console, au détriment d’un système optimisé comme FreeSync ou G-Sync.

En résumé, il n’y a pas grand chose qui change avec le modèle PUS8508, mais ce millésime 2021 a le mérite d’être encore vendu, et de s’afficher au même prix alors que le modèle est plus grand.

Philips Ambilight The Xtra 65PML9008, la meilleure TV Philips Ambilight MiniLED

La Philips Ambilight The Xtra 65PML9008 combine le meilleur de la technologie LCD et de l’OLED. La conception est semblable au QLED (Quantum Dots) de chez Samsung. En résumé, il s’agit d’une modernisation considérable du rétroéclairage par LED LCD. Le contraste est meilleur et les couleurs améliorées.

En plus de bénéficier d’un rapport qualité/prix honorable pour une si grande TV, elle intègre toutes les dernières technologies dont vous avez besoin. Elle est compatible avec les dernières normes HDR comme HDR10+ et DolbyVision, et intègre une fois de plus l’excellent processeur P5 AI Perfect Picture Engine qui améliore la netteté tout en diminuant le grain.

Vous profitez par ailleurs d’une dalle rafraichie à 100 Hz (boostée à 120 Hz en mode jeu) en 4K permise par les deux ports HDMI 2.1, d’un mode jeu réduisant la latence et de l’AMD FreeSync Premium. Malheureusement, ce modèle n’est pas compatible G-Sync laissant les joueurs Xbox Series et PC équipés de cartes graphiques Nvidia sur le bas-côté. Enfin, la 65PML9008 est compatible Google Assistant et Amazon Alexa pour les adeptes des maisons connectées.

Philips Ambilight 55OLED848, le meilleur rapport qualité/prix

Vous êtes à la recherche du meilleur rapport qualité/prix de la gamme Philips ? Nous pensons qu’il s’agit de la Philips Ambilight 55OLED848, qui profite de la technologie OLED et ses noirs infinis ainsi que ses couleurs éclatantes.

Pour sublimer la qualité d’image exceptionnelle, le modèle est compatible avec IMAX Enhanced, un format qui permet de profiter de l’expérience IMAX du cinéma dans votre salon (attention : seule la plateforme Disney+ le propose pour l’instant). La puce P5 est toujours de la partie et utilise l’intelligence artificielle en améliorant la netteté et les couleurs.

Enfin, le modèle intègre toute une panoplie de fonctionnalités gaming, à savoir le VRR AMD FreeSync et le G-Sync, et un mode latence faible, idéal pour les joueurs de FPS. En effet, le temps de réponse est de 16 ms en 60 Hz, et tombe à seulement 8 ms en 120 Hz, ce qui est excellent. Toutefois, si Philips livre sur le papier un modèle quasiment irréprochable, la fidélité des couleurs est en deçà des meilleures TV OLED du marché.

Philips Ambilight 65OLED907, la meilleure TV OLED Philips

C’est sans doute le meilleur choix pour ceux qui souhaitent ne faire aucun compromis. La Philips Ambilight 65OLED907 bénéficie des meilleures technologies du marché en plus de bénéficier d’un système audio Bowers & Wilkins de bonne facture qui peut servir de bonne base pour un set home cinema complet. Technologie OLED oblige, les couleurs sont éclatantes et bien calibrées et le HDR sublime une image déjà excellente en permettant un boost de la luminosité.

Le constructeur hollandais intègre par ailleurs une puce Philips P5 AI Picture Engine qui permet d’améliorer la netteté tout en réduisant le bruit vidéo (le grain de l’image). La colorimétrie est aussi améliorée, ainsi que la fluidité. Côté gaming, cette TV est également très bien équipée malgré ses deux seules sorties HDMI 2.1. On retrouve une dalle 120 Hz ainsi que le VRR (Variable Refresh Rate).

Le FreeSync et le G-Sync sont tous deux de la partie, permettant d’avoir une large compatibilité : Xbox Series X|S, Playstation 5, ordinateurs gaming équipés d’une carte graphique AMD ou NVIDIA. Le seul défaut que l’on pourrait éventuellement lui trouver est un pic de luminosité un poil en dessous des meilleurs téléviseurs du marché.

🤔 Quelle TV Philips Ambilight choisir ?

On peut séparer la gamme des Smart TV Philips en trois branches. « The One » constitue l’entrée de gamme avec des prix en-dessus des 1000 euros. À ce prix, vous avez tout de même la 4K et une dalle LCD micro dimming (un concept qui réduit le rétroéclairage pour offrir un meilleur contraste) au taux de rafraichissement de 60 Hz.

Ensuite, vous avez le milieu de gamme avec la série « The Xtra » équipé d’une dalle MiniLED, de la technologie 3D Dolby Atmos, et le VRR FreeSync premium pour les joueurs PC avec carte graphique AMD, permettant de réduire les déchirures d’images.

Enfin, vous avez les meilleurs modèles avec la série OLED. Un concentré de technologies équipé de la meilleure dalle, offrant des couleurs exceptionnelles et un taux de contraste infini.

🧐 LCD, MiniLED ou OLED ?

Difficile de s’y retrouver avec les nominations des différentes dalles. LCD, que l’on appelle rétroéclairage par LED, est une technologie vieillissante qui a eu son heure de gloire à l’apparition du LED. Deux plaques en verre transparentes sont séparées par une couche dotée de cristaux liquides qui va filtrer la lumière émise par le rétroéclairage à l’arrière du boîtier, afin de faire apparaître une image. L’avantage, c’est que l’écran peut être très lumineux, même en plein soleil.

L’inconvénient, c’est que tous les pixels de l’image sont allumés en permanence, même lorsqu’elle devrait apparaître noire. Le contraste est donc limité et les coins de l’image qui devraient apparaître totalement noirs restent gris.

Le MiniLED est une évolution du LCD et est similaire à la technologie QLED développée par Samsung. En résumé, il s’agit toujours d’un rétroéclairage par LED, mais les diodes sont considérablement plus petites, et permet ainsi d’en placer beaucoup plus derrière le téléviseur La luminosité est améliorée, de même que le contraste, qui se rapproche de celui d’une dalle OLED.

Enfin, pour l’OLED, la technologie est radicalement différente puisque les milliers de diodes dans l’écran sont capables de produire leur propre lumière et leurs propres couleurs. Ainsi, lorsque les coins de l’image sont noirs, les diodes s’éteignent indépendamment des autres pour offrir un contraste infini, et les couleurs sont bien plus précises.

