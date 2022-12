NASA : découvrez tous les moments forts de la mission Artemis I dans cette vidéo

La capsule Orion s’approchant de la lune © NASA

La NASA a publié une vidéo (ci-dessous) présentant tous les moments forts de la mission réussie Artemis I, qui s’est terminée dimanche avec le retour du vaisseau spatial Orion. La vidéo retrace l’histoire de cette mission historique, qui a utilisé la fusée Space Launch System (SLS) de nouvelle génération de la NASA pour propulser Orion dans un voyage autour de la lune avant de retourner sur Terre.

Pendant le voyage, Orion aura utilisé ses caméras embarquées pour renvoyer des images étonnantes de la lune et de la Terre, dont certaines apparaissent dans la vidéo.

NASA : une vidéo qui récapitule tous les moments forts de la mission Artemis

Au cours de sa mission de 25 jours, la capsule Orion aura parcouru plusieurs milliers de kilomètres. Elle aura battu tous les records, avant de s’approcher de la lune à moins de 130 kilomètres de distance et capturer ces magnifiques photographies du sol lunaire.

Le vaisseau spatial de la NASA a également établi un nouveau record pour la distance la plus éloignée parcourue depuis la Terre par un vaisseau spatial et est resté dans l’espace plus longtemps que n’importe quelle capsule sans s’amarrer à un avant-poste orbital tel que la Station spatiale internationale (ISS).

À lire : Artemis : revivez le décollage d’Orion depuis la caméra fixée sur le vaisseau spatial

La mission s’est terminée dimanche, le vaisseau spatial Orion endurant des températures d’environ 2 700 degrés alors qu’il pénétrait dans l’atmosphère terrestre à une vitesse de près de 40 000 km/h. « L’atterrissage du vaisseau spatial Orion, qui s’est produite 50 ans jour pour jour après l’alunissage d’Apollo 17, est le couronnement d’Artemis I » a déclaré hier le chef de la NASA, Bill Nelson, après le retour d’Orion.

« Du lancement de la fusée la plus puissante du monde au voyage exceptionnel autour de la lune et retour sur Terre, ce test en vol est une avancée majeure » a-t-il ajouté. À plus long terme, la NASA prévoit de construire la première base permanente sur la surface lunaire, où les astronautes pourront vivre et travailler de la même manière qu’ils le font aujourd’hui sur l’ISS. La Lune pourrait même servir de point de lancement pour les premières missions en équipage vers Mars, qui pourraient avoir lieu dans les années 2030.