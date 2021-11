Netflix Gaming : les jeux seraient bientôt disponibles dans l’App Store sur iOS

L’offre gaming de Netflix est déjà arrivée sur Android, mais elle se fait attendre sur iOS. À cause des politiques strictes de l’App Store, le géant des plateformes de streaming rendrait ses jeux directement disponibles dans l’App Store sur iOS.

Déployé il y a quelques jours, Netflix Gaming est disponible mondialement sur les smartphones Android. Tous les abonnés à la plateforme de streaming peuvent retrouver les 5 premiers jeux dans l’application Netflix sur leur smartphone ou tablette Android. Ils sont accessibles depuis l’onglet Jeux. Il ne s’agit néanmoins pas d’une offre de cloud gaming. En effet, l’application Netflix redirige les utilisateurs vers le Google Play Store pour télécharger les jeux.

La nouvelle offre Netflix Gaming – Crédit : Netflix

Netflix a confirmé que son offre Gaming arrive sur iOS, mais il n’a pas encore donné de détails supplémentaires. Cependant, Mark Gurman de Bloomberg a expliqué que les politiques strictes de l’App Store empêchent Netflix de rendre ses jeux accessibles depuis son application. Les services de cloud gaming comme Stadia et GeForce Now enfreignent les règles d’utilisation de la boutique parce qu’ils proposent l’accès à du contenu depuis leur application. Les jeux ne sont pas listés individuellement sur l’App Store et ils ne peuvent donc pas être vérifiés par Apple.

Le succès d’une offre éventuelle de cloud gaming de Netflix sur iOS dépendra de la décision d’Apple

Pour rendre Netflix Gaming disponible sur iOS, le géant des plateformes de streaming va devoir contourner ces restrictions. Selon Mark Gurman, les jeux Netflix seront tous disponibles individuellement sur l’App Store. Ils pourront toujours être lancés depuis l’application Netflix, mais ils ne seront ni jouables ni téléchargeables dans l’application.

Ce fonctionnement est donc identique à celui de Netflix Gaming sur Android en ce moment. Cependant, l’objectif de Netflix sur le long terme est de proposer une offre gaming tout en 1. Les joueurs devraient donc pouvoir télécharger et lancer les jeux directement depuis l’application. Mark Gurman pense ainsi que la prochaine étape à franchir pour Netflix Gaming est le cloud gaming. Cela ne poserait aucun problème du côté d’Android, mais il faudrait trouver une solution pour les iPhone et les iPad.

Enfin, Mark Gurman a conclu que « Apple devra modifier ses règles ou accorder une exemption à Netflix. Cela laisse le succès ultime du service de Netflix entre les mains d’Apple, un partenaire de longue date mais aussi un rival croissant ».

Et bien sûr, iOS arrive… 📱 — Netflix France (@NetflixFR) November 2, 2021

Source : The Verge