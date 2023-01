Netflix pourrait ajouter des chaines TV avec de la publicité

Netflix © Unsplash

En France comme ailleurs, la FAST TV séduit de plus en plus d’utilisateurs. Ils sont notamment 7 Français sur 10 à aimer le concept, d’après une étude iligo dévoilée en août dernier. Comme son nom l’indique, la télévision en streaming gratuite financée par la publicité offre du contenu aux consommateurs sans abonnement payant. Les services FAST proposent à la fois des chaînes linéaires et du contenu à la demande.

Afin d’imiter Pluto TV, Molotov et consorts, Netflix se verrait bien lancer son propre service FAST à l’avenir. Un projet sur lequel le co-PDG de Netflix, Ted Sarandos, “garde un œil” :

“Nous sommes ouverts à tous ces différents modèles qui existent actuellement, mais nous avons beaucoup à faire cette année, tant avec le partage de compte payant, le lancement de notre formule avec publicité et l’amélioration de notre catalogue pour nos abonnés”, a souligné le dirigeant en marge de la publication des résultats financiers du quatrième trimestre 2022.

Netflix pourrait lancer un service FAST

Des chaînes Netflix gratuites financées par la publicités ne débarqueront donc pas tout de suite. Mais le N rouge pourrait bel et bien s’engouffrer dans ce marché porteur à l’avenir. Le cas échéant, il est très probable que cela augmente considérablement son activité publicitaire. Selon nScreenMedia , l’industrie FAST atteindra 216 millions d’utilisateurs actifs par mois en 2023, générant 4,1 milliards de dollars de revenus publicitaires.

Pour remplir ses caisses, Netflix se concentre actuellement sur la fin du partage de compte. À compter du printemps prochain, partager ses identifiants avec un proche deviendra payant. Un moyen de combler le manque à gagner provoqué par cette pratique. Par ailleurs, la plateforme mise également beaucoup sur sa nouvelle formule low-cost avec publicités pour augmenter ses revenus.