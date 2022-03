Netflix : une comédie avec le président ukrainien rejoint le catalogue

Servant of the People, la série dans laquelle le président Ukrainien Volodymyr Zelensky tient le rôle principal, s’invite sur Netflix.

Crédit : Eccho Rights

Avant de diriger l’Ukraine, le président Volodymyr Zelensky n’était autre qu’un comédien très populaire. La récente attaque menée par la Russie contre le pays souverain met en lumière le passé d’un dirigeant politique salué dans le monde entier pour sa combativité. Car contre l’armée russe, les habitants d’Ukraine résistent. Après de nombreuses sanctions de l’Occident contre l’économie du gouvernement de Vladimir Poutine, Netflix décide de diffuser Servant of the People, la série comique avec Volodymyr Zelensky.

Une série liée plus que jamais à l’actualité mondiale

Avant d’être président, Volodymyr Zelensky endossait ce rôle dans une fiction comique appelée Servant of the People. Un personnage dépeint comme venant du peuple, un homme normal et leader adulé. Et pour soutenir l’effort ukrainien, Netflix annonce mettre cette série comique à disposition dans son catalogue. Niccola Söderlund, représentant d’Eccho Rights, détenteur des droits, s’exprime sur la vente du programme au géant du streaming.

La série est une comédie mais aussi un document majeur sur les origines de Volodymyr Zelensky. Ce président fictif est un homme normal qui grandit dans son rôle de leader héroïque et apprécié. Bien que dans la vraie vie, lui et le peuple ukrainien sont confrontés à des événements plus sinistres et épouvantables que dans la série, il y a des parallèles évidents avec la situation réelle. Servant of the People est une œuvre télévisée fascinante, importante et historique. Niccola Söderlund, représentant d’Eccho Rights

Volodymyr Zelensky était une star du cinéma avant de prendre la tête du pays. C’est notamment pour cette raison que de nombreuses personnes saluent son commandement en période de crise. Depuis plusieurs semaines, l’Ukraine est victime d’attaques de la part du gouvernement russe. Une escalade importante pour la scène mondiale malgré un fort soutien de l’Europe et l’Occident plus généralement.

Reste à savoir si Servant of the People sera également disponible dans la catalogue français.

Source : WGTC