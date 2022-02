OnePlus 10 Pro : mais pourquoi les smartphones blancs sont si rares ?

Le OnePlus 10 Pro blanc – Crédit : OnePlus

En amont de la présentation du 11 janvier, OnePlus avait finalement dévoilé la fiche technique officielle du OnePlus 10 Pro, face aux multiples fuites. Ce nouveau smartphone haut de gamme intègre notamment un SoC Snapdragon 8 Gen 1, un écran AMOLED 120 Hz LTPO, un triple module photo arrière (48 Mpx, 50 Mpx, téléobjectif de 8 Mpx) ou encore une batterie de 5000 mAh. Le smartphone sera commercialisé en Europe à compter du mois de mars.

Le fabricant vient de révéler qu’une itération blanche est désormais disponible sur le marché chinois. Une première depuis le OnePlus 6 sorti en 2018. En charge de la gamme de produits OnePlus, Liu Fengshuo est revenu sur ce changement notable en s’exprimant sur le réseau social Weibo. Il en a profité pour expliquer pourquoi le coloris blanc était rarement choisi par les constructeurs pour habiller leurs smartphones.

Trois raisons expliquent la raréfaction des smartphones blancs

Le dirigeant évoque trois facteurs pour justifier la raréfaction des téléphones tout de blanc vêtus. Tout d’abord, le processus de fabrication est plus ardu. « S’il y a une légère déviation dans l’artisanat, l’effet final sera complètement différent et la texture sera réduite », souligne-t-il. En outre, le taux de rendement est faible et le coût est élevé par rapport aux autres options de coloris. Fengshuo révèle notamment que le processus avait été très chronophage pour le OnePlus 10 Pro, trois mois de tests (plus de 100 effets testés) ayant été nécessaires pour trouver le meilleur blanc possible.

Enfin, le dirigeant pointe le problème des traces de doigts qui sont plus visibles sur les smartphones blancs. OnePlus assure avoir relevé haut la main tous ces défis afin de proposer aux consommateurs « un smartphone entièrement blanc qui a non seulement la texture transparente du verre, mais qui ne perd pas non plus la sensation chaleureuse de la céramique ». En outre, le constructeur affirme avoir surmonté le problème du changement de couleur qui survenait lorsqu’on regardait le smartphone sous différents angles.

Reste désormais à savoir si ce modèle blanc sera commercialisé dans nos contrées.

