OPPO Find X3 Pro : plus de 770 000 points pour le smartphone sur AnTuTu, un record

Selon le fondateur et PDG d’OPPO, Chen Mingyong, on peut s’attendre à ce que l’OPPO Find X3 Pro soit disponible au premier trimestre de cette année.

Oppo Find X3 Pro design supposé – Crédit : TheLeaks3 / Twitter

Le mois dernier, Evan Blass avait révélé une bonne partie de la fiche technique de l’OPPO Find X3 Pro. On apprenait par exemple que le smartphone disposerait d’un écran QHD+ 120Hz (525 ppi) de 6,7 pouces 10-bit. Nous savions déjà que l’OPPO Find X3 Pro prendrait en charge la profondeur des couleurs 10-bit de l’appareil photo à l’écran, mais nous n’avions aucune autre information.

L’OPPO Find X3 Pro est le smartphone Android le plus performant sur AnTuTu

D’après le score donné par Ice Universe, il semble que l’OPPO Find X3 Pro détienne désormais le record du meilleur score sur AnTuTu avec son Snapdragon 888. En comparaison, le Xiaomi Mi 11, le premier smartphone équipé d’un Snapdragon 888, obtient pour l’instant autour de 710 000 points.

Néanmoins, ce score devrait augmenter une fois que Xiaomi rendra la mise à jour MIUI 12.5 disponible à tous. En effet, lors de la présentation du smartphone, Xiaomi a communauté un score de 745 000 points. On peut s’attendre à ce que d’autres smartphones tels que le OnePlus 9 Pro ou le Mi 11 Pro atteignent de tels scores.

En plus du Snapdragon 888, le smartphone haut de gamme disposera de deux nouveaux capteurs 50 MP de Sony. Ils seront accompagnés d’un téléobjectif de 13 MP permettant un zoom optique 2X et d’une caméra macro de 3 MP. Ce dernier sera capable d’effectuer un zoom 25X, comme avec un microscope. On sait également que l’OPPO Find X3 Pro devrait avoir une épaisseur de 8 mm et un poids d’environ 190 grammes.

Côté batterie, le téléphone devrait se contenter d’une batterie de 4500 mAh, compatible avec la recharge rapide 65W SuperVOOC 2.0. OPPO avait présenté une charge rapide de 125W l’été dernier, mais il semble que le constructeur chinois ait décidé de ne pas l’inclure dans son smartphone haut de gamme à cause de problèmes de surchauffe.

Wow!Highest Snapdragon 888 Benchmark so far, seemingly from OPPO 2021 Flagship. Find X3? pic.twitter.com/84BLYX0iLz — Ice universe (@UniverseIce) January 5, 2021

Source : Ice Universe