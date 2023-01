Orange revend OCS et Orange Studio à Canal+

Malgré le succès des séries comme Game of Thrones, OCS n’aura pas réussi à trouver son modèle économique. Orange annonce la revente du service de streaming (et d’Orange Studio) au groupe Canal. Une vente estimée à moins de 100 millions d’euros que l’opérateur historique devra payer à Canal+, OCS étant endetté à pertes.

Game of Thrones, Sex & The City,The Wire… OCS brille grâce son catalogue de séries truffées d’exclusivités HBO. Mais comme c’était pressenti, Orange vient d’officialiser la signature d’un protocole d’accord qui fera de Canal+ le seul actionnaire d’OCS et d’Orange Studio.

Orange se sépare d’OCS et le revend à Canal+

Nous le sentions venir depuis que le contrat entre HBO et OCS est arrivé à expiration, début janvier. Le groupe audiovisuel Canal+ va acquérir OCS, le bouquet de chaînes payantes de l’opérateur de télécommunications Orange, ainsi que sa filiale de coproduction de films et séries Orange Studios.

À ce stade, le montant de la transaction n’a pas été précisé. Mais selon la presse spécialisée, Orange se serait acquittée d’une somme importante pour revendre ces services à Canal+, OCS étant endetté à pertes depuis plusieurs mois, (entre 400 et 500 millions d’euros de pertes), et ce, malgré ses 3 millions d’abonnés. Il semblerait toutefois que la somme de la vente n’atteigne pas les 100 millions d’euros.

Canal+ devient donc aujourd’hui le principal distributeur d’OCS en France avec une participation de 33,34 %, lui donnant un droit de préemption.

Comme nous vous l’avions indiqué, le contrat entre HBO et OCS est arrivé à expiration début janvier. Conséquence funeste pour les abonnés, nombre de séries ont disparu du catalogue, comme The Wire, Game of Thrones, Watchmen ou encore Sex & The City. Ces dernières devraient revenir sur HBO Max lorsqu’il sera lancé en France.