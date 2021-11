Pirates des Caraïbes : McNally veut que Johnny Depp réintègre la franchise

Ce n’est plus un secret pour personne : Johnny Depp est devenu persona non grata à Hollywood. Déjà remercié par Les Animaux Fantastiques, le comédien vit des heures bien sombres. En cause ? : sa présumée violence envers son ex-compagne, Amber Heard. Depuis de longs mois, c’est une bataille judiciaire féroce qui se joue entre les deux acteurs. Mais Depp commence à payer le prix fort. En effet, la star peine à retrouver les chemins des tournages. Et Disney ne semble pas favorable au retour du comédien dans son écurie. Pourtant, en coulisses, nombreux sont ceux qui réclament le « come-back » de l’acteur. C’est notamment le cas de Kevin McNally, un des visages incontournables de Pirates des Caraïbes.

Pirates des Caraïbes : un possible retour de Johnny Depp ? – Crédit : Walt Disney Studios

Lors d’un récent entretien, ce dernier n’a pas caché militer pour le retour de Depp dans la peau de Jack Sparrow. Car que serait la franchise sans son héros ?

Pirates des Caraïbes : pas sans Johnny Depp !

Pour le moment, Disney continue de faire barrage. Mais les choses pourraient changer face à l’insistance des fans et de certains acteurs de la saga. McNally plaide pour que Depp soit réintégrer. « Je n’ai jamais vu de côté sombre chez Johnny. Je vois simplement une belle âme et un grand humain. Alors je ne vois aucun obstacle pour qu’il continue de jouer Sparrow. Sans Johnny, il n y a pas de saga Pirates des Caraïbes. Et je crois qu’il y a un grande vérité là-dedans » explique ainsi le comédien.

Même si Depp a fini par remporter son procès, le cinéma peine à lui ouvrir à nouveau grands les bras. Ce qui n’est pas le cas de son ancienne compagne. Les affaires de violences sont prises très au sérieux, et même si le comédien a été innocenté en partie, rien ne semble simple pour le moment. Pour l’heure, Disney ne semble pas prêt à lui tendre la main. Si bien que les projets Pirates de Caraïbes à venir se feront sans lui. C’est un risque, car de nombreux fans pourraient bien bouder ces films en représailles.

Il faudra encore du temps pour oublier le scandale. Mais Depp peut compter sur un large soutien populaire. Reste à savoir comment le comédien réussira à reconquérir le cœur des studios ! Pour l’heure, il peut compter sur ses anciens compagnons de tournage pour le soutenir !

Source : Screenrant