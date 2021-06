Pixel 6 et 6 Pro : les fuites confirment les améliorations du module photo

Alors que la présentation officielle des Pixel 6 et 6 Pro n’est prévue que pour cet automne, plusieurs fuites permettent déjà d’en savoir plus sur les prochains smartphones de Google. Au programme ? Un nouveau module photo qui laisse présager d’importantes améliorations.

Si l’on sait déjà presque tout du design de ces Pixel 6, notamment grâce aux visuels du leaker Jon Prosser, on ne peut pas en dire autant de sa caméra. C’est maintenant chose révolue, puisqu’une récente fuite des coques des smartphones permet de confirmer leurs nouveaux modules photo.

De gauche à droite : iPhone 12, Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro – Crédit : Weibo

De nouvelles images des coques des futurs smartphones de Google ont été postées sur le réseau social chinois Weibo. Ces dernières permettent de confirmer les importantes améliorations attendues sur le module photo. Et ce, sur le Pixel 6 comme sur le Pixel 6 Pro. Pour rappel, les Pixel de Google sont réputés pour offrir l’une des meilleurs qualité d’image du marché. Le module photo des Pixel 6 est donc attendu au tournant.

On sait d’ailleurs déjà que ce dernier accueillera trois capteurs. Vraisemblablement un capteur principal grand angle, un ultra grand angle et un téléobjectif. Google rejoindra donc la concurrence en proposant plus de polyvalence en photo et vidéo. Décision assez contradictoire lorsque l’on se souvient que la marque avait qualifié l’ultra grand angle d’inutile lors de la présentation du Pixel 4. Quoi qu’il en soit, tous ces éléments seront logés dans la large barre transversale confirmée par les visuels et cette nouvelle fuite.

Tout ce que l’on sait des Google Pixel 6 et 6 Pro

Le moins que l’on puisse dire est que Google n’est pas très bon pour garder ses produits secret. Volontaire ou non, cela supprime tout effet de surprise. On sait par exemple que les Pixel 6 n’intègreront pas de processeurs Qualcomm. Les Snapdragon laisseront leur place à une toute nouvelle puce maison, baptisée White Chapel. Cette dernière devrait permettre aux smartphones de se situer dans le haut de gamme, ses performances se rapprochant d’un Snapdragon 870.

Une telle puissance promet donc une bonne capacité de calcul pour l’algorithme photo des Google Pixel. D’autant plus que le passage à un processeur maison permet à Google de pousser encore plus son IA. De quoi bien profiter du mode astrophotographie et autres fonctionnalités phares du constructeur !

Reste qu’au vu des déclarations du leaker Max Weinbach, les Pixel 6 pourraient voir leur prix se situer aux alentours des 1000€. Pour rappel, en plus du processeur maison est prévu un écran OLED à haut taux de rafraîchissement de 120 Hz. Seule la définition diffère selon le modèle, allant du FHD+ au QHD. Niveau batterie, l’autonomie s’annonce correcte avec 4500 mAh pour le petit modèle et 5000 mAh pour le grand. Évidemment, seul un test permettra de juger les performances de ces produits.

Source : Weibo