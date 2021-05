Pixel 6 Pro : de nouveaux rendus précisent le design du smartphone de Google

Il y a quelques jours, Jon Prosser avait présenté le nouveau design atypique des Google Pixel 6 et 6 Pro. Bien que ceux-ci se rapprocheraient beaucoup du véritable design des smartphones, ils comportaient visiblement quelques erreurs. OnLeaks a donc dévoilé ses propres rendus du Pixel 6 Pro, sur lesquels on peut constater quelques différences par rapport aux précédents.

Pixel 6 Pro – Crédit : OnLeaks

Selon les informations de OnLeaks, le Google Pixel 6 Pro serait équipé d’un écran AMOLED de 6,67 pouces. On se doute que celui-ci sera compatible avec un taux de rafraichissement élevé, mais il est pour l’instant impossible de dire si ce sera 90 Hz ou 120 Hz. De plus, l’écran serait beaucoup plus incurvé sur les côtés que sur les rendus de Jon Prosser. Enfin, il ne serait pas aussi borderless que le prétendait le rendu de Prosser, puisqu’il comporte tout de même des bordures inférieures et supérieures assez importantes. On apprend également que le smartphone mesurerait 163.9 x 75.8 x 8.9 mm.

Google va tout miser sur la photo pour son Pixel 6 Pro

Cette année, Google semble avoir revu en profondeur la partie photo de son flagship. En effet, les caméras à l’arrière sont désormais placées sur une ligne horizontale, et seraient au nombre de trois. Contrairement aux rendus de Jon Prosser, ceux de OnLeaks dévoilent un capteur périscope qui devrait offrir un zoom optique important. Cela confirme l’information qu’avait reçue le leaker @heyitsyogesh, qui annonçait la présence d’un périscope plutôt qu’un téléobjectif.

Ce périscope serait accompagné par un capteur principal d’environ 50 MP, et d’un capteur ultra grand-angle. On retrouverait également sur le côté un flash LED et un capteur dédié à la correction des couleurs. Si ces informations se confirment, Google corrigerait cette année l’un des plus gros défauts de ses Pixel ces dernières années : leurs capteurs photo vieillissants.

En effet, bien que l’algorithme photo de Google soit considéré comme l’un des meilleurs de l’industrie, les capteurs utilisés par Google ont toujours freiné le fabricant dans sa quête de l’excellence. Depuis le Pixel 3 sorti en 2018, Google utilisait un capteur 1/2,55 IMX363 de Sony. À cause de sa petite taille, il était compliqué pour lui de rivaliser avec des capteurs comme l’énorme Samsung ISOCELL GN2 du nouveau Xiaomi Mi 11 Ultra.

Source : Digit