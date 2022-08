Plusieurs Batman dans Aquaman 2 ? Jason Momoa sème le doute

Batman et Aquaman – Crédit : DC Films

La mauvaise nouvelle est tombée il y a quelques jours. À l’instar de Shazam 2, Aquaman 2 a été repoussé par la Warner. Un second report qui pousse le film jusqu’au 25 décembre 2023, soit dans plus d’un an. D’ici là, nous avons le temps d’imaginer à quoi ressemblera le retour de Jason Momoa dans la peau d’Arthur Curry et quels seront se acolytes. On sait notamment que l’acteur s’est battu pour que qu’Amber Heard soit garde sa place.

Par ailleurs, Momoa ne se prive pas pour lancer des rumeurs sur la présence d’un super-héros adoré des fans de DC Comics… Déjà il y a quelques semaines, le comédien avait posté une photographie où il apparaissait au côté de Ben Affleck dans les studios de la Warner.

Et d’indiquer en légende : « De grandes choses arrivent pour Aquaman 2« . De là à penser que Batman sera présent dans Aquaman and the Lost Kingdom, il n’y a évidemment qu’un pas. Plus récemment, Jason Momoa s’est exprimé à ce sujet dans les colonnes dAP Entertainment.

Aquaman 2 : deux fois plus de Batman au programme ?

Taquin, il s’est efforcé de ne pas trop en dévoiler tout en faisant monter la mayonnaise : « Eh bien, je ne peux rien vous dire sur les retrouvailles. [Affleck] peut ou non être dans [Aquaman and the Lost Kingdom] et il pourrait y avoir plus ou moins, voire plus de Batman. Qui sait ? Vous ne pouvez en savoir qu’un tout petit peu« .

L’introduction du multivers dans le DCEU offre en tout cas de nombreuses possibilités scénaristiques. Si bien qu’il est totalement possible de voir Michael Keaton et Ben Affleck incarner le chevalier noir dans le même film. À moins que Jason Momoa se soit amusé à se moquer de nous avec cette nouvelle déclaration énigmatique.

Quoi qu’il en soit, les deux versions de Batman seront bien présentes dans The Flash dont la sortie est prévue pour juin 2023. Le retour du Batman de Tim Burton enchante d’ailleurs déjà les fans !