Prix des Galaxy S24 : quelles baisses par rapport aux S23 ?

Lors de la conférence Unpacked, Samsung a dévoilé les Galaxy S24, sa nouvelle série de smartphones haut de gamme. Bonne nouvelle, les prix ont diminué par rapport à ceux des Galaxy S23, hormis pour la version 256 Go du modèle Ultra. On fait le point.

© Tom’s Guide

Samsung est le premier constructeur à dégainer en ce début d’année. Lors de la conférence Unpacked, le constructeur sud-coréen a dévoilé sa nouvelle gamme de smartphones haut de gamme composée comme à l’accoutumée de trois références : les Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra. Une question taraude évidemment les technophiles : combien coûtent ces nouveaux modèles ? Seront-ils plus chers que leurs prédécesseurs ? Moins onéreux ?

Quels sont les prix des Galaxy S24 en France ?

Les précommandes pour les trois smartphones sont ouvertes jusqu’au 30 janvier. Ils sortiront pour de bon le 31 janvier. Comme c’était attendu, Samsung a décidé de baisser ses tarifs en France pour le Galaxy S24. Il faudra ainsi débourser 899 euros alors que le Galaxy S23 était vendu 959 euros à son lancement. Soit une baisse notable de 60 euros. Pour résumer :

Galaxy S24 (8 Go de RAM/128 Go de stockage) : 899 € (contre 959 €)

(8 Go de RAM/128 Go de stockage) : 899 € (contre 959 €) Galaxy S24 (8 Go de RAM/256 Go de stockage) : 969 € (contre 1019 €)

De son côté, le Galaxy S24+ est également proposé à un prix moins onéreux que son grand frère, le Galaxy S23+. On note aussi une baisse de 50 euros sur les configurations disponibles. Un très bon point, d’autant que le Galaxy S23+ profitait seulement de 8 Go de mémoire vive. Pour récapituler :

Galaxy S24+ (12 Go de mémoire/256 Go de stockage) : 1169 € (contre 1219 €)

(12 Go de mémoire/256 Go de stockage) : 1169 € (contre 1219 €) Galaxy S24+(12 Go de RAM /512 Go de stockage) : 1289 € (contre 1339 €)

En revanche, les ristournes sont plus anecdotiques pour le modèle le plus premium. Les prix du Galaxy S24 Ultra diminuent de 10 euros par rapport à ceux des Galaxy S23 Ultra. Le modèle 256 Go voit quant à lui son tarif gonfler de 50 euros :

Galaxy S24 Ultra (12 Go de RAM/256 Go de stockage) : 1469 € (contre 1419 €)

(12 Go de RAM/256 Go de stockage) : 1469 € (contre 1419 €) Galaxy S24 Ultra (12 Go de RAM/512 Go de stockage) : 1589 € (contre 1599 €)

(12 Go de RAM/512 Go de stockage) : 1589 € (contre 1599 €) Galaxy S24 Ultra (12 Go de RAM/1 To de stockage) : 1829 € (contre 1839 €)

Quelles fiches techniques pour les Galaxy S24 ?

Cette année, Samsung n’a pas révolutionné sa formule si ce n’est en intégrant de l’intelligence artificielle dans tous les recoins de ses smartphones. Côté design, le constructeur a notamment abandonné l’écran incurvé du modèle Ultra pour une dalle plus plate. Le smartphone premium bénéficie en outre d’un nouveau capteur de 50 MP équipé d’un téléobjectif avec zoom optique 5x. Côté autonomie, les modèles de base et + profitent de batteries légèrement plus grosses.

Voici leurs fiches techniques respectives :

Galaxy S24

Écran : OLED LTPO de 6,2 pouces, FHD+, 1 à 120 Hz

Processeur : Exynos 2400

Stockage : 128 ou 256 Go

Mémoire vive : 8 Go de ram

Module photo : grand angle de 50 Mpx, ultra grand angle de 12 Mpx et téléobjectif x3 de 10 Mpx / frontal de 12 Mpx

Batterie : 4000 mAh

Galaxy S24+

Écran : OLED LTPO de 6,7 pouces, QHD+, 1 à 120 Hz

Processeur : Exynos 2400

Stockage : 256 ou 512 Go de ram

Mémoire vive : 12 Go de ram

Module photo : grand angle de 50 Mpx, ultra grand angle de 12 Mpx et téléobjectif x3 de 10 Mpx / frontal de 12 Mpx

Batterie : 4900 mAh

Galaxy S24 Ultra

Écran : OLED LTPO de 6,8 pouces, QHD+, 1 à 120 Hz

Processeur : Snapdragon 8 Gen 3

Stockage : 256, 512 Go ou 1 To

Mémoire vive : 12 Go de ram

Module photo : principal de 200 Mpx, ultra grand angle de 12 Mpx, téléobjectif x3 de 10 Mpx et téléobjectif x5 de 50 Mpx / frontal 12 Mpx

Batterie : 5000 mAh

Pour connaître en détail les nouveautés des Galaxy S24, consultez notre dossier complet.