PS5 : une vente privée Veepee à ne pas manquer aujourd’hui

La pénurie de composants fait rage et la situation ne devrait pas revenir à la normale avant au moins un an. En attendant, certains magasins arrivent, de temps à autre, à obtenir un petit stock afin d’organiser une vente.

Crédit : Sony

Après Amazon.com qui avait pu se réapprovisionner, c’est au tour de Veepee d’annoncer une vente privée sur son site. La publicité nous invite donc à nous connecter ce mercredi 2 juin à partir de 7 heures du matin afin de profiter de la console de Sony.

Au programme, 2 packs seront disponibles. Le premier est une édition standard livrée avec une seconde manette tandis que le second est un pack plus complet comprenant les jeux Spider-Man Miles Morales et Returnal ainsi que la télécommande officielle et un casque audio gamer.

Bien se préparer

Ce genre de vente ne durera certainement pas longtemps. Dans le contexte actuel, il est probable que le stock disparaisse en très peu de temps. Il est donc conseillé de prendre les devants et de réaliser quelques opérations simples afin de gagner un temps précieux :

Créer votre compte avant l’heure fatidique.

Renseigner vos coordonnées et moyens de paiement.

Vous connecter quelques minutes en avance et réactualiser la page à partir de 6 h 59.

L’information étant largement diffusée, il est probable que les serveurs de Veepee puissent avoir un peu de mal à suivre la demande, il faudra donc s’armer de patience et croiser les doigts pour avoir une chance d’acheter la PS5.

S’inscrire aux alertes stocks

Si par malheur vous ne pouviez pas obtenir votre exemplaire lors de cette vente, il faut savoir que certains sites marchands proposent de vous alerter directement tels que Darty, la Fnac ou Micromania. Pour les autres, il faut malheureusement passer régulièrement sur les sites et compter sur sa chance.

N’oubliez pas non plus les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Reddit… sont d’autant de sources d’information sur les réapprovisionnements, mais une fois de plus il faudra être extrêmement réactif, car l’information est visible de tous et risque donc de provoquer un afflux massif d’acheteurs.

Il ne reste plus qu’à espérer que les réunions organisées par les dirigeants portent leurs fruits et permettent de débloquer la situation et surtout d’éviter que cela ne se reproduise à l’avenir.

Source : phoneandroid