RED détrône B&You avec son offre 5G de 130 Go à seulement 10,99 €/mois !

Découvrez le nouveau forfait 5G de RED by SFR

Alors que la guerre des prix fait rage, RED by SFR vient de sortir un nouveau forfait mobile 5G pour concurrencer les offres de B&You. En effet, pour seulement 10,99 €/mois, il est possible de profiter d’une importante enveloppe de 130 Go utilisant la très bonne infrastructure réseau de SFR. Même avec la connectivité 5G, vous ne serez jamais à court de data avec une telle quantité de données. Enfin, il s’agit d’une solution sans engagement et donc résiliable à tout moment.

D’autre part, ce forfait mobile inclut évidemment les appels, SMS et MMS en illimités en France métropolitaine. Pour l’étranger, l’opérateur met à disposition un total de 27 Go d’Internet utilisables en Europe et dans les DOM. Si cela ne vous suffit pas, RED propose une enveloppe de 35 Go en option pour 5 €/mois. Cette dernière permet également d’utiliser ses data aux USA, au Canada, en Suisse et en Andorre. Seul bémol, il va vous falloir débourser 10 euros pour la carte SIM, là où certains opérateurs proposent cette dernière à 1 euro pour les nouveaux abonnements. Enfin, vous avez la possibilité de conserver votre numéro de téléphone en communiquant votre code RIO au moment de la souscription.

Que contient le forfait RED by SFR à 11,99 €/mois ?

Voici ce qu’il faut retenir de ce forfait mobile.

Forfait sans engagement à 10,99 €/mois

130 Go de data en 5G utilisables en France (réseau SFR) + 27 Go de données pour l’étranger (UE+DOM)

Appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine

Carte SIM triple découpe à 10 euros

