Samsung Galaxy A35 pas cher : où l’acheter au meilleur prix ? 

Samsung vient de dévoiler sa nouvelle gamme de smartphones d’entrée et de milieu de gamme dont fait partie le Galaxy A35 5G. Ce dernier succède au très réussi A34 5G et se positionne une nouvelle fois comme un produit à l’excellent rapport qualité/prix. En effet, il est possible de se le procurer pour seulement 399 euros, malgré une solide fiche technique. Ce modèle est actuellement en précommande pour une sortie prévue le 14 mars. En attendant, le fabricant propose de nombreuses offres avantageuses pour les précommandes. Découvrez où acheter le Samsung Galaxy A35 moins cher et au meilleur prix.

💰 Où acheter le Samsung Galaxy A35 au meilleur prix ?

Samsung Galaxy A35 Samsung Galaxy A35 (128 Go) Samsung Galaxy A35 (256 Go) Fnac 399€

Samsung 399€

Cdiscount 399€

Darty 399€

Boulanger 399€

Rakuten 399€ Plus d'offres Boulanger 399€

Rakuten 399€

Samsung 449€

Le Galaxy A35 5G se décline dans deux versions de 128 et 256 Go. Ces dernières sont déjà disponibles en précommande dans de nombreuses enseignes. Dans tous les cas, voici les tarifs officiels.

Galaxy A35 (128 Go) à 399 €

Galaxy A35 (256 Go) à 449 €

Comme pour le A55 5G, les personnes précommandant le A35 5G entre le 11 mars et le 16 avril recevront gratuitement une paire de Galaxy Buds FE d’une valeur de 99 euros. Cette offre est valable chez tous les revendeurs spécialisés comme la Fnac ou Boulanger. De même, Samsung vous propose 50 euros de bonus de reprise sur votre ancien smartphone.

🛠 Quelle est la fiche technique du Samsung Galaxy A35 ?

Pour un prix inférieur à 400 euros, le Galaxy A35 dispose d’une solide fiche technique. D’ailleurs, tout comme pour le A55, Samsung a décidé d’équiper son nouveau modèle d’une puce Exynos maison. Pour le reste, voici la fiche technique détaillée de ce smartphone :

Écran : Super Amoled de 6,6 pouces avec taux de rafraîchissement de 120 Hz (FHD+)

Super Amoled de 6,6 pouces avec taux de rafraîchissement de 120 Hz (FHD+) Processeur : Exynos 1380

Exynos 1380 Stockage : 128/256 Go

128/256 Go Mémoire vive : 6/8 Go

6/8 Go Port microSD : oui (jusqu’à 1 To)

oui (jusqu’à 1 To) Batterie : 5000 mAh

5000 mAh Module photo : ensemble de 3 capteurs de 50, 8 et 5 Mpx + caméra frontale de 13 Mpx

ensemble de 3 capteurs de 50, 8 et 5 Mpx + caméra frontale de 13 Mpx OS : One UI 6 (basé su Android 14)

One UI 6 (basé su Android 14) Certification : IP67

IP67 Dimensions : 161.7 x 78.0 x 8.2 mm

161.7 x 78.0 x 8.2 mm Poids : 209 grammes

