Samsung Galaxy S21 : vers une meilleure autonomie et un capteur photo de nouvelle génération

Nous sommes encore très loin de la sortie de la gamme S21. Celle-ci est prévue pour février 2021. Les informations ci-dessous sont alors à prendre avec des pincettes.

Crédit : Samsung

Le site galaxyclub.nl a reçu une information concernant une batterie Samsung dont le code produit EB-BG996ABY est lié à l’appareil SM-G996, en d’autres termes le Samsung Galaxy S21+. La batterie au lithium a une capacité nominale de 4 660 mAh, alors que la capacité typique devrait être de 4 800 mAh.

En comparaison, le Samsung Galaxy S20+ a une capacité nominale de 4 370 mAh et une capacité typique de 4 500 mAh. Nous avons donc affaire à une augmentation de 300 mAh. L’année dernière le Galaxy S10+ offrait une capacité 400 mAh plus faible que le S20+ (4.000/4.100mAh). Naturellement, il est peu probable que le modèle du milieu soit le seul à proposer une telle mise à niveau, et on peut s’attendre à une augmentation similaire sur les autres modèles.

Le processeur Snapdragon 875 gravé en 5nm devrait également permettre d’améliorer la durée de vie des batteries de la série S21 par rapport au trio S20 grâce à une meilleure efficacité énergétique. Le processeur serait un petit bijou de technologie. Il embarquera un modem Snapdragon X60 intégré et devrait coûter 100 dollars de plus que le Snapdragon 865 actuel. Il ne serait pas étonnant de voir une forte augmentation des prix des smartphones haut de gamme en 2021.

Les Galaxy S21 européens devraient eux être équipés d’une puce Exynos. La partie graphique serait développée en partenariat avec AMD. On espère qu’elles ne connaîtront pas les mêmes problèmes que l’Exynos 990 qui équipe la série Galaxy S20.

Le Galaxy S21 Ultra aurait un capteur 108 MP de nouvelle génération

Le prochain téléphone haut de gamme de Samsung est censé inclure un nouveau capteur ISOCELL Bright HM2. Il s’agit d’un capteur 108 MP comme sur son prédécesseur. Cette nouvelle itération du Bright HM1 original a récemment été mentionnée sur Twitter par le célèbre leaker Ice Universe. Ce capteur serait moins imposant que le HM1 pour augmenter la place disponible dans le téléphone, tout en améliorant la qualité des photos.

Galaxy S21 Ultra,Still 108MP, the sensor is the successor to HM1 — Ice universe (@UniverseIce) August 19, 2020

Crédit : Galaxyclub