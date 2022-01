Samsung Galaxy S22 : les prix en euros ont fuité avant le lancement

À deux semaines de la présentation officielle des Samsung Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra, les prix des smartphones en euros viennent de fuiter. Ils sont plus chers que prévu, mais correspondent plus ou moins aux prix des Galaxy S21 l’année dernière.

Samsung dévoilera les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra le 8 ou 9 février. Cela laisse encore deux semaines aux leakers pour dévoiler le plus possible d’informations sur les nouveaux smartphones. Après la vidéo de déballage partagée par Unbox Therapy pour présenter le design des prochains flagships, les prix en euros des trois modèles du Galaxy S22 viennent de fuiter.

Rendus du Galaxy S22 Ultra – Crédits : MySmartPrice / @Ishanagarwal

À en croire cette fuite, les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra tous équipés d’un dos en verre seraient donc plus chers que prévu. Certaines sources s’attendaient effectivement à voir une baisse des prix cette année par rapport aux Galaxy S21. Finalement, ce ne sera apparemment pas le cas. D’après le leaker Roland Quandt du média allemand WinFuture.de, la gamme du S22 a été impactée par la pandémie de Covid-19, l’inflation et la pénurie mondiale de composants.

Les Galaxy S22 seraient plus ou moins vendus au même prix que les Galaxy S21

Les prix en euros des Galaxy S22 seraient les suivants selon la fuite de Roland Quandt :

Galaxy S22 128 Go / 8 Go RAM : 849 € ;

; Galaxy S22 256 Go / 8 Go RAM : 899 € ;

; Galaxy S22+ 128 Go / 8 Go RAM : 1 049 € ;

; Galaxy S22+ 256 Go / 8 Go RAM : 1 099 € ;

; Galaxy S22 Ultra 128 Go / 8 Go RAM : 1 249 € ;

; Galaxy S22 Ultra 256 Go / 12 Go RAM : 1 349 € ;

; Galaxy S22 Ultra 512 Go / 12 Go RAM : 1 449 €.

Whoever said S22 series was to be cheaper, didn't think of Covid, parts shortages and inflation.



Actual official EURO prices:

S22 8/128GB = 849

S22 8/256GB = 899

S22+ 8/128GB = 1049

S22+ 8/256GB = 1099

S22 Ultra 8/128GB = 1249

S22 Ultra 12/256GB = 1349

S22 Ultra 12/512GB = 1449 pic.twitter.com/QRnfrhkzTz — Roland Quandt (@rquandt) January 22, 2022

Ainsi, les prix correspondent plus ou moins à ceux des Galaxy S21 à leur sortie l’année dernière. Le Galaxy S21 avec 128 Go de stockage et 8 Go de RAM était vendu à 859 €, soit un peu plus cher que le S22. Néanmoins, le Galaxy S22 Ultra avec 256 Go de stockage et 12 Go de RAM est plus onéreux. Son prédécesseur était vendu à 1 309 €.

De plus, les Galaxy S22 et S22+ seraient disponibles dans quatre couleurs : noir, blanc, vert et or rose. Quant à lui, le Galaxy S22 Ultra qui devrait marquer officiellement le retour du Galaxy Note serait proposé dans trois couleurs : noir, blanc et rouge foncé. Enfin, les Samsung Galaxy S22 seraient disponibles à partir du 25 février.

