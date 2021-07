Samsung Galaxy Z Flip 3 : de nouveaux rendus officiels du smartphone pliant ont été dévoilés

Nos confrères de WinFuture ont dévoilé comme à leur habitude des rendus officiels du prochain smartphone du géant coréen, le Galaxy Z Flip 3. Samsung a cette année opté pour un nouveau design, qui devrait plaire aux fans de smartphones pliants.

Samsung Galaxy Z Flip 3 – Crédit : WinFuture

Nous savons à quoi va ressembler le Galaxy Z Flip 3 depuis le mois de mai dernier, quand un internaute avait partagé des captures d’écran d’une vidéo promotionnelle du smartphone. Depuis, de nombreux rendus ont été créés par les fans et des rendus officiels ont même été partagés en juin par Giznext.

Comme on peut le voir sur les nouveaux rendus partagés par WinFuture, le design est désormais similaire à celui des Google Pixel 3. Deux coloris différents distincts sont présents sur la face arrière. On note également que l’écran secondaire à l’arrière est également beaucoup plus grand que sur la génération précédente, puisqu’il mesure désormais 1,9 pouce.

Qu’attendre du Galaxy Z Flip 3 ?

Le Galaxy Z Flip 3 sera propulsé par un Snapdragon 888 de Qualcomm. Le processeur sera épaulé par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Sur la face avant, on retrouvera un écran AMOLED 120 Hz de 6,7 pouces, avec un ratio de 25:9. Le smartphone sera alimenté par une petite batterie de seulement 3300 mAh, compatible avec la recharge « rapide » 15 W. La taille de la batterie pourrait ne pas être suffisante pour finir la journée dans de bonnes conditions. Il faudra attendre les tests pour en être sûr.

Au dos, on retrouvera deux capteurs de 12 MP qui ne seront plus positionnés horizontalement, mais verticalement. La partie selfie sera gérée par un capteur de 10 MP. On sait également que le Galaxy Z Flip 3 sera le premier smartphone pliant étanche, puisqu’il sera certifié IPX8.

Pour rappel, le Galaxy Z Flip 3 sera dévoilé le 11 août prochain lors d’un événement Galaxy Unpacked. Il arrivera aux côtés du Galaxy Z Fold 3, de deux Galaxy Watch et des Galaxy Buds 2. Concernant son prix, on sait que le smartphone sera beaucoup moins cher que son prédécesseur, et nous l’attendons à environ 1200 euros.

Few upcoming foldable details.



Z Flip3

– 6.7" internal / 1.9" cover displays

– 12MP x2 (rear) / 10MP (selfie)



Z Fold3

– 7.6" internal / 6.2" external displays

– 12MP x3 (rear) / 10MP (cover selfie) / 4MP (main selfie)

– 2 optional S-Pens (Pro and Fold Edition)



Both phones IPX8 pic.twitter.com/lPm60yCzvt — Evan (@evleaks) July 26, 2021

Source : WinFuture