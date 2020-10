Samsung : l’Exynos 1080 surpasse le Snapdragon 865+ sur AnTuTu

Samsung a récemment donné quelques informations sur son Exynos 1080. Celui-ci comporte une architecture en 5 nm avec 4 nouveaux cœurs Cortex-A78 et Mali-G78 d’ARM.

L’Exynos 1080 semble plus performant que le meilleur processeur actuel de Qualcomm, le Snapdragon 865+. Le comble, c’est que ce n’est même pas la puce la plus puissante que Samsung prépare.

Exynos 1080 vs Snapdragon 865+ AnTuTu – Crédit : Ice Universe / Twitter

L’Exynos 1080 devrait équiper certains téléphones Samsung, notamment les modèles français, mais pas seulement. D’après Ice Universe, qui a partagé le score AnTuTu du nouveau processeur, l’Exynos 1080 pourrait aussi équiper des téléphones d’autres fabricants, à commencer par Vivo. Le processeur de Samsung devrait alimenter la série Vivo X60.

Il devrait corriger les problèmes de l’Exynos 990 actuel. Les utilisateurs de smartphones Samsung haut de gamme en France ont constaté que les versions vendues dans l’hexagone, équipées d’un Exynos 990, étaient moins rapides et moins autonomes que leurs versions Snapdragon vendues aux États-Unis. Le nouveau processeur devrait offrir 20% de performances supplémentaires et une efficacité énergétique améliorée de 50%.

L’Exynos 1080 n’est pas le processeur le plus puissant de Samsung

En effet, l’Exynos 1080 ne devrait pas équiper les futurs Galaxy S21 de Samsung. Pour sa série phare, le fabricant coréen miserait sur un processeur encore plus puissant, l’Exynos 2100, qui est déjà apparu sur Geekbench.

La différence entre les deux processeurs résiderait dans le cœur principal. L’Exynos 1080 utilisera 4 cœurs A78 et 4 autres cœurs encore inconnus, sans oublier des cœurs Mali-G78 pour la partie graphique. L’Exynos 2100, lui, utiliserait 1 cœur Cortex-X1 et 3 cœurs A78.

Le Cortex-X1 est bien plus gros que les A78, avec des performances 30 % plus élevées. Grâce à ce gain de performances notable, les smartphones équipés d’un Exynos 2100 seront bien plus performants dans les tâches qui ne nécessitent qu’un cœur.

Cependant, l’Exynos 2100 ne sera pas le seul à utiliser ce nouveau Cortex-X1. En effet, celui-ci devrait également se retrouver dans le Snapdragon 875 de Qualcomm, qui sera présenté le 1er décembre 2020 et dont la production sera aussi assurée par Samsung.

Source : Ice Universe