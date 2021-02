Samsung : ses nouveaux ordinateurs portables 5G seront équipés d’écrans OLED

Grâce à une nouvelle fuite, nous connaissons désormais certaines des caractéristiques de la gamme d’ordinateurs portables Samsung de 2021. Parmi eux, on retrouvera les nouveaux Galaxy Book Pro et Galaxy Book Pro 360.

Selon un rapport de Sammobile, les deux ordinateurs fonctionneront sous Windows, seront équipés de processeurs Intel Core i5 ou Core i7 et disposeront d’écrans de 13,3 pouces et 15,6 pouces, dont certains seront OLED et compatibles avec le S Pen.

Galaxy Book Flex Alpha – Crédit : Smsung

Le Galaxy Book Pro et le Galaxy Book Pro 360 ont été aperçus pour la première fois il y a environ un mois après avoir reçu la certification BT 5.1 du Bluetooth SIG. Nous savions que les écrans OLED de Samsung allaient débarquer sur certains PC, mais nous ne savions pas encore lesquels.

Selon Sammobile, tout indique que le Samsung Galaxy Book Pro et le Galaxy Book Pro 360 seront équipés de panneaux OLED et disposeront d’une connectivité cellulaire optionnelle. Il faut noter que seul le Galaxy Book Pro 360 pourrait être compatible 5G, tandis qu’il faudra se contenter de la 4G LTE sur le Galaxy Book Pro.

Galaxy Book Pro 360 et Galaxy Book Pro, des PC portables OLED chez Samsung

D’après Sammobile, les deux ordinateurs disposeront de variantes 13,3 et 15,6 pouces. Au choix, les clients pourront aussi opter pour un Intel Core i5 ou un Intel Core i7, bien que la référence exacte des processeurs soit inconnue. Pour comparaison, le récent Samsung Galaxy Book Flex 2 5G utilisait un Intel Core i7-1165G7 ou un Intel Core i5-1135G7.

Pour l’instant, les différences entre le Galaxy Book Pro de base et la variante Pro 360 sont inconnues, mais le « 360 » pourrait être une indication de la présence d’une charnière, qui pourrait permettre une plus grande amplitude de mouvement et son utilisation en format tablette.

Tout comme le nouveau Galaxy S21 Ultra qui a été dévoilé le mois dernier, les deux ordinateurs portables seront compatibles avec le stylet S Pen. On imagine que son utilisation sera optimale avec la version 360 en format tablette.

Enfin, on ne sait pas si un des modèles utilisera la dalle OLED 90 Hz que Samsung Display produit actuellement en masse. Certains des futurs PC portables du géant coréen pourraient également être les premiers à être équipés d’une caméra sous l’écran, puisque Samsung a dévoilé qu’il allait d’abord introduire cette technologie sur les ordinateurs portables plutôt que sur les téléphones.

Source : Sammobile