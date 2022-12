Scream 6 dévoile son teaser, Jenna Ortega traquée dans le métro par Ghostface

© capture d’écran YouTube

Scream a fait son retour en 2022 avec une nouvelle distribution. Si plusieurs anciens étaient présents, à savoir Neve Campbell, Courteney Cox et David Arquette, les spectateurs ont découvert des visages inédits. Parmi eux, Jack Quaid (Hughie dans The Boys) ou encore Jenna Ortega (Mercredi sur Netflix) qui figure parmi les survivants. Une héroïne traquée par Ghostface dans le premier teaser de Scream 6 aujourd’hui dévoilé ! Et cette fois-ci, le boogeyman s’invite dans le métro de New York…

Ghostface s’invite dans le métro de New York

Il n’a pas fallu très longtemps pour que Scream ait droit à une autres suite. Malgré de nombreux retours annoncés, Neve Campbell, éternelle Sidney Prescott, est absente pour cause de divergences avec la production. Mais cela n’empêche pas certains de revenir comme Jenna Ortega aka Tara Carpenter. L’héroïne a survécu à plusieurs assauts de Ghostface. Notamment l’introduction très sanglante de Scream 5. Pour rappel, l’actrice a été révélée au grand public en tant que Mercredi dans la série éponyme Netflix. Mais les amateurs d’horreur l’ont déjà vu dans Studio 666, film des Foo Fighters (ce n’est pas une blague !), ou encore X de Ti West.

Vous vous en doutez, le boogeyman n’a pas dit son dernier mot comme le montre le premier teaser de Scream 6. Tara Carpenter croise à nouveau le chemin de Ghostface dans le métro de New York alors que Halloween bat son plein. La foule et la rame bondée n’empêchent pas le meurtrier de faire couler le sang, rien de surprenant.

Scream 6 est prévu pour le 8 mars 2022 et promet encore plus de sang. Pour l’occasion, Hayden Panettiere, l’un des personnages de Scream 4, fait son retour.

On vous laisse avec le teaser ci-dessus et le synopsis de Scream 6 : « Dans ce sixième opus, les survivants des meurtres de Ghostface laissent la ville de Woodsboro derrière eux pour commencer une nouvelle vie à New York ».

Source : YouTube