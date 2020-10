Star Wars : Anakin Skywalker devait passer du Côté Obscur de la Force

Un destin inévitable pour Anakin ? – Crédit : Lucasfilm

Riche de plusieurs films et séries, The Mandalorian en tête avec une saison 2 déjà programmée, Star Wars est une licence majeure. Tous les spectateurs se souviennent de Dark Vador, anciennement Anakin Skywalker, vilain emblématique de la culture pop. Et alors que le personnage aurait pu être gentil, ce dernier a décidé d’embrasser le Côté Obscur de la Force. Aujourd’hui, Wegotthiscovered nous livre une nouvelle théorie. Et si Anakin Skywalker devait devenir méchant, et ainsi accomplir son destin ?

Anakin Skywalker était-t-il voué à devenir Dark Vador ?

Luke Skywalker devait échouer pour équilibrer la Force – Crédit : Lucasfilm

C’est une simple théorie qui ne demande qu’à être discutée. Et si Dark Vador devait détruire les Jedi, pour offrir un équilibre, à la fin de la nouvelle trilogie ?

Car après la chute de l’Empire Galactique, Luke Skywalker tente de restaurer l’Ordre Jedi. Malheureusement, le fils d’Anakin/Dark Vador echoue dans son combat, préférant s’exiler. Luke Skywalker pense alors que les Jedi avaient faux à propos de la Force. Qu’elle n’est si obscure, ni lumineuse, mais beaucoup plus nuancée.

Dans la nouvelle trilogie de Disney, Star Wars s’intéresse cette fois à Rey. Une héroïne tiraillée entre les deux côtés de la Force. A la fin de L’Ascension de Skywalker, la lame jaune du sabre de Rey représente un nouvel espoir pour l’avenir de la Force.

C’est peut-être ce que cette nouvelle trilogie représente. Celle de la fin du conflit entre Sith et Jedi, un équilibre pour la Force. Et pour cela, Anakin Skywalker devait devenir Dark Vador, et accomplir son destin.

Une Force explorée dans les prochains films ?

Si Rey semble avoir trouvé l’équilibre de la Force, Disney prépare une nouvelle trilogie, retardée pour cause de COVID-19. Le studio compte-t-il explorer ce mystérieux pouvoir, ou étendre l’univers avec un nouvel ennemi ?

En attendant de connaître la réponse, les fans pourront se régaler avec The Mandalorian, saison 2, le 30 octobre prochain, et un Baby Yoda maîtrisant la Force. Sans oublier qu’une série sur Obi-Wan Kenobi a été officialisée, Ewan McGregor reprenant son rôle, et des premiers éléments de l’intrigue dévoilés.

Source : Wegotthiscovered