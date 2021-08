Star Wars : la série Disney+ Obi-Wan Kenobi serait en cours de finalisation

Le contenu Star Wars devrait s’étoffer énormément dans les années à venir. De très nombreuses séries Disney+ sont dans les cartons, dont Le Livre de Boba Fett qui devrait arriver d’ici la fin de l’année. L’une des séries les plus attendues est le spin-off consacré à Obi-Wan Kenobi, qui va une nouvelle fois associer Ewan McGregor et Hayden Christensen. Bonne nouvelle pour les fans de la saga, le tournage de la série est en bonne voie, et serait sur le point d’être finalisé.

La série Obi-Wan Kenobi prévue pour 2022. Crédit : Lucasfilm/Disney

Certains sites web ont semble-t-il gardé un œil attentif sur les activités des acteurs de la série. D’après ceux-ci, il semble que le statut de plusieurs acteurs aurait changé, et que certains seraient déjà tournés vers leurs prochains projets. Il semblerait donc que le tournage soit terminé, ou en passe de l’être.

Obi-Wan Kenobi : le tournage de la production Star Wars déjà bouclé ?

Le site web Bespin Bulletin a en effet constaté que plusieurs acteurs de la série seraient déjà tournés vers l’avenir. Parmi ces acteurs et actrices, on retrouve Sung Kang, O’Shea Jackson Jr, Rupert Friend et Indira Varma. Sung Kan et O’Shea Jackson Jr auraient notamment été aperçus sur les lieux de leurs nouveaux projets de films. L’actrice Simone Kessell semble également avoir tourné la page.

De même, le site THR affirme que Rupert Friend a fini de travailler sur la série. De son côté, Indira Varma a posté un message d’adieu sur Instagram. L’actrice, qui avait comparé la série avec une production indépendante, semble d’ailleurs enchantée par son expérience. « Faire partie de cette bête Obi-Wan Kenobi a été un voyage incroyable. Casting fabuleux de gens adorables. La brillante réalisatrice Deborah Chow et la plus belle équipe de créatifs. J’ai hâte de voir le résultat du travail incroyable et du talent de chacun à l’écran. Merci. Que la force soit avec vous. » a-t-elle posté sur le réseau social.

D’autre part, le décor utilisé pour tourner les scènes sur Tatooine n’est semble-t-il plus utilisé par l’équipe. Le tout additionné, il semble en effet que le tournage soit terminé, ou sur le point de l’être. Un excellente nouvelle pour les fans qui attendent fébrilement ce spin-off. Pour rappel, la série devrait arriver courant 2022 sur Disney+.

