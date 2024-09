Star Wars Outlaws : ce problème exaspère les joueurs, le développeur promet d’y remédier rapidement

Star Wars Outlaws est disponible depuis le 30 août sur console et PC. Il n’a toutefois pas fallu attendre la sortie officielle pour que la première polémique éclate. Lors de l’accès anticipé, des bugs ont forcé les joueurs à abandonner leur sauvegarde, Ubisoft offrant même une (maigre) compensation pour se faire pardonner. Alors que le titre est désormais accessible à tous, une autre controverse agite la communauté.

D’aucuns ont pointé un défaut majeur dans le gameplay qui nuirait au plaisir de jouer. En l’occurrence, s’infiltrer en terrain ennemi serait un véritable chemin de croix. L’une des premières missions d’infiltration de Mirogana est notamment pointée du doigt. Nombre de joueurs peinent à en venir à bout, se faisant repérer constamment par les ennemis. Un défaut confirmé par Julian Gerighty, directeur créatif de Star Wars Outlaw, qui reconnaît que la mission est “incroyablement punitive”.

Star Wars Outlaws : les missions d’infiltration sont trop punitives, un patch arrive

“Pour moi, c’est une erreur, et c’est quelque chose sur lequel nous allons travailler”, promet-il dans les colonnes de Games Radar. L’échec sera toujours possible et la tension restera palpable. Mais les développeurs vont s’efforcer de rendre l’infiltration moins complexe en donnant davantage de latitude aux joueurs pour déjouer la vigilance des ennemis.

“Cela semble injuste. Croyez-le ou non, ce n’était pas notre intention. C’est quelque chose qui s’est glissé au cours de la dernière semaine [de développement), et que nous corrigeons déjà avec un patch qui sortira peut-être dans une dizaine de jours.”. Le patch d’ajustement devrait donc être déployé très bientôt. Espérons que celui-ci permette de contenter les joueurs qui avaient été frustrés par le caractère trop punitif du jeu Star Wars en monde ouvert.

