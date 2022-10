Steam : jouez à des centaines de démos jusqu’au 10 octobre

Valve vient de lancer le Steam Néo Fest (Next Fest en anglais) du 3 au 10 octobre. Cet évènement organisé régulièrement par Valve est dédié aux jeux indépendants développés par de petits studios. Pendant 7 jours, c’est le moment idéal pour découvrir les jeux indés en cours de développement. Vous pouvez jouer à des centaines de démos disponibles pendant cette période.

Le Steam Néo Fest © Valve

Avec le Steam Néo Fest, essayez des jeux qui sortiront prochainement sur la plateforme. Ces jeux n’ont pas encore de date de sortie. Ils sont toujours en cours de développement. Les démos permettent à la fois aux joueurs de les découvrir et aux développeurs d’avoir un premier retour de la communauté.

795 démos de jeux sont disponibles sur Steam avec des diffusions prévues toute la semaine

Il y a tellement de démos disponibles avec le Steam Néo Fest que Valve a prévu plusieurs catégories pour que vous vous y retrouviez plus facilement. Vous pouvez notamment parcourir les démos avec le plus de joueurs et joueuses quotidiens actifs et les prochaines sorties les plus souhaitées. Vous pouvez aussi trier les démos par genre, par plateforme, par thème, etc. Une liste de découvertes personnalisée est aussi à votre disposition.

Parmi les démos des jeux les plus attendus, on retrouve le jeu de construction de villes médiévales Manor Lords, le hack ‘n’ slash Undecember ou encore le jeu d’exploration et de pêche Dredge. En plus des démos jouables, vous pouvez aussi regarder les diffusions en direct des développeurs qui présentent leurs titres. Une programmation des diffusions est accessible sur la page de l’évènement si vous voulez voir un jeu en particulier.

De plus, c’est le premier Steam Néo Fest qui vous permet de débloquer un badge. Il suffit d’explorer votre liste de découvertes personnalisée pour débloquer le badge Néo Fest que vous pouvez afficher sur votre profil. Au total, 795 démos de jeux sont disponibles pendant cet évènement de Steam qui s’est récemment offert une refonte complète de la page des statistiques.

Source : The Verge