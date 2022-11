Stranger Things : la saison 5 va recycler des idées de la saison 2

Dès la première saison diffusée en 2016, Stranger Things a rencontré un tel succès mondial que ses créateurs ont rapidement préparé la suite de l’histoire. En fait, les frères Duffer avaient tellement d’idées pour la saison 2 qu’elles n’ont pas pu être toutes utilisées. Par conséquent, certaines de ces idées vont être recyclées dans la saison 5 qui est en cours de préparation. Son tournage devrait commencer début 2023 si tout se déroule comme prévu.

Stranger Things © Netflix

La saison 5 de Stranger Things sera la dernière de la série à succès. Les frères Duffer ont prévu de terminer les arcs narratifs de chaque personnage. Ils doivent aussi réussir à conclure la série en beauté. Et pour cause, les fans ont des attentes très élevées après plusieurs années à suivre Stranger Things sur Netflix.

Les scénaristes de Stranger Things avaient 5 à 10 plus d’idées que nécessaire pour la saison 2

À l’occasion de l’évènement Netflix Tudum qui couvre tous les films et séries originaux de la plateforme, Matt et Ross Duffer ont fait une révélation sur la saison 5 de Stranger Things. « Le succès de la saison 1 nous a fait flipper, puis nous avons appris que nous devions agrandir ce monde et que cela allait continuer. Cela signifiait que la préparation de la saison 2 comprenait le remplissage d’un tableau blanc avec toutes les idées que les scénaristes pouvaient imaginer », a déclaré Ross Duffer.

Le problème était que les scénaristes avaient beaucoup trop d’idées pour la saison 2. Ils avaient préparé « cinq fois ou dix fois plus d’idées que nous n’en avions besoin ». Au lieu de gaspiller ces idées, certaines d’entre elles vont être recyclées dans la prochaine saison. Comme l’a ajouté Ross Duffer, « beaucoup de nos gros trucs de fin ont été tirés de choses que nous pensions avoir dans la saison 2 ».

Il faudra se contenter de ces déclarations pour le moment. Matt et Ross Duffer n’ont évidemment pas donné plus d’informations sur la saison 5 de Stranger Things. On s’attend en tout cas à ce que la dernière saison de Stranger Things soit la meilleure de toutes.

Source : ComicBook