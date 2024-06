Téléchargement illégal : l’un des plus gros sites de torrent n’est plus accessible

© Envato

TorrentGalaxy n’est plus accessible depuis plusieurs heures

Le site laisse place à ce message : “TGX est hors ligne. Des updates seront postés en cas de changement”

Un utilisateur de Reddit partage que selon un canal Telegram, il s’agit d’une maintenance

Les ayants droit mènent une guerre sans relâche contre le streaming et le téléchargement illégaux. Les décisions de justice pleuvent pour bloquer ces plateformes et beaucoup ont mis la clé sous la porte comme RARBG. Aujourd’hui, un autre géant du milieu disparaît mystérieusement, du moins pour le moment, avec un mystérieux message : TorrentGalaxy.

TorrentGalaxy laisse place à un mystérieux message

Est-que TorrentGalaxy va fermer ses portes comme CAKES ou s’agit-il d’un basculement prochain vers une nouvelle politique comme Yggtorrent dont l’utilisation est limitée aux inscrits ? Pas de réponse à l’heure actuelle mais la plateforme de téléchargement illégal laisse place à un message traduit comme ceci : “TGX est hors ligne. Des updates seront postés en cas de changement” (“TGX is offline. Updates will be posted in case of any changes”).

Pas de précision, un message énigmatique qui parle d’”en cas de changement” sans préciser le point de départ du bouleversement… La situation est mystérieuse pour bien des pirates qui téléchargent illégalement là-bas. Sur Reddit, un utilisateur a toutefois partagé un message venu d’un canal Telegram dans lequel il est indiqué qu’il s’agit d’une maintenance.

Rappelons qu’il s’agit d’une plateforme illégale et que dans ce sens, sa fermeture représenterait une bonne nouvelle pour les ayants droit. Des milliers de films sont disponibles là-bas dont certains très récents comme Furiosa ou Dune 2. TorrentGalaxy a même mis en place un système de recherche plutôt élaboré basé sur la qualité, le genre, la note IMDb, l’année ou encore la langue.