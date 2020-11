Tesla Autopilot : une vidéo montre que la dernière mise à jour a été bénéfique

L’autopilot de Tesla avait fait l’objet de beaucoup de promesses cette année. En août dernier, Elon Musk annonçait que l’autopilot maison de Tesla allait être entièrement reprogrammé. Le but annoncé était de mettre la technologie à disposition des utilisateurs finaux au plus vite. Peu après, le boss de la firme automobile californienne annonçait que la conduite 100% autonome serait disponible d’ici fin 2020 pour les véhicules Tesla. Et quelques mois plus tard, en octobre dernier, la promesse a été tenue puisque l’autopilot est effectivement arrivé en bêta pour un certain nombre d’utilisateurs.

Crédits : YT/Chuck Cook

Le nombre de bêta testeurs est très limité, afin de permettre aux ingénieurs de Tesla de corriger les problèmes au fur et à mesure. Malgré cela, les premiers retours sur l’autopilot n’étaient pas très positifs. Certains bugs venaient entacher la navigation et obligeaient le conducteur à intervenir régulièrement pour épauler le système. On compte notamment l’exemple de l’arrêt au feu vert, ou encore la vidéo postée par un des bêta testeurs, où ce dernier a dû intervenir à plusieurs reprises pour empêcher un accident. Notons tout de même que Tesla n’a jamais eu pour ambition de proposer un produit parfait dès le début, d’où cette phase de bêta test pour corriger les problèmes les plus sérieux.

Autopilot Tesla : une Tesla négocie une intersection complexe, tout en détectant et en donnant la priorité à un piéton

Ces derniers jours, Tesla a déployé une mise à jour qui a semble-t-il grandement amélioré le système, le rendant plus fiable. C’est en tout cas ce que semblent montrer les premières vidéos YouTube. L’utilisateur Chuck Cook a publié une vidéo donnant un aperçu intéressant des améliorations apportées au système.

Sur cette vidéo, on peut voir que la Tesla s’engage sur une intersection relativement complexe. Elle est constituée d’une route perpendiculaire comportant deux voies séparées par un terre-plein. On voit notamment que lorsque le véhicule s’arrête à l’intersection, il détecte tout de suite un piéton pourtant relativement éloigné. Celui-ci s’apprête à traverser, debout sur le bord de la voie à l’opposé de l’intersection. Malgré l’absence d’autres véhicules, le véhicule attend que le piéton ait fini de traverser avant de s’engager sur le carrefour.

Un comportement qui semble cohérent par rapport à la situation. Cela constitue une nette amélioration par rapport aux versions précédentes de l’autopilot de Tesla. Ce dernier avait tendance à perdre le fil une fois que la situation sortait un temps soit peu de l’ordinaire. Il est important de préciser qu’aucun autre véhicule n’était présent sur cette intersection, facilitant probablement l’analyse de la situation. Toutefois, on ne peut nier que le système semble réagir de façon beaucoup plus cohérente que par le passé. Même si de nombreuses améliorations sont encore probablement nécessaires avant de considérer l’autopilot comme étant fiable, le système de Tesla semble avancer dans la bonne direction.

Source : Electrek