Tesla ne séduit plus la génération Z : pourquoi Elon Musk devrait s’en préoccuper

Les jeunes rejettent de plus en plus les voitures électriques de Tesla. La principale raison est le comportement d’Elon Musk et les polémiques qui entourent le milliardaire. Mais d’autres éléments expliquent ce désamour au fil des ans.

L’attrait de Tesla s’effondre chez la génération Z, passant de 30 % en 2021 à 11 % en 2024, tandis que l’intérêt général pour les véhicules électriques décline

Les controverses entourant Elon Musk et le manque d’innovation des modèles Tesla contribuent à la baisse d’attrait de la marque auprès des jeunes consommateurs

Les défis de recharge et l’infrastructure insuffisante poussent de nombreux propriétaires de véhicules électriques à envisager un retour aux voitures à essence

Tesla a beau afficher un haut taux de satisfaction, le constructeur automobile perd de son attrait auprès des jeunes consommateurs, la génération Z – les personnes nées entre 1997 et 2012. Une étude récente menée auprès des stagiaires de Morgan Stanley en 2024 révèle une diminution progressive du “facteur cool” de la marque aux États-Unis.

Les positions d’Elon Musk ne plaisent pas à la génération Z

Les chiffres sont parlants : Tesla n’est plus considérée comme la marque la plus désirable que par 11 % des stagiaires interrogés, contre 14 % l’année précédente, 19 % en 2022 et 30 % en 2021. Cette baisse constante sur quatre ans témoigne d’un changement significatif dans les préférences des jeunes. À l’inverse, d’autres constructeurs gagnent du terrain. Mercedes se hisse en tête avec 19 % des suffrages, tandis que BMW progresse de 13 % à 16 % en un an.

Cette perte d’intérêt s’ajoute aux difficultés actuelles de Tesla. L’entreprise fait face à une concurrence accrue, notamment face aux constructeurs chinois comme BYD, avec une baisse des livraisons pour le deuxième trimestre consécutif et une part de marché aux États-Unis passée sous la barre des 50 % pour la première fois.

Ivan Drury, directeur des analyses chez Edmunds, suggère que ce désintérêt pourrait être lié à l’image de marque plutôt qu’au produit. Il pointe du doigt les controverses entourant Elon Musk, affirmant que “les dernières frasques [du milliardaire] ont vraiment coûté cher à l’entreprise. Cela a créé des problèmes qui n’auraient jamais dû exister”.

Le comportement d’Elon Musk a en effet suscité de nombreuses critiques : diffusion de désinformation, virage politique vers la droite radicale, déclarations controversées sur les droits des personnes transgenres, désaccords publics avec des figures politiques, et multiples poursuites judiciaires.

Au-delà de l’image de son dirigeant, Tesla fait face à un défi d’innovation. Ivan Drury souligne que l’entreprise doit renouveler ses produits : “Quand vous copiez-collez encore et encore, et que vos rafraîchissements n’apportent rien de significatif, vous allez perdre des parts de marché”.

Malgré la concurrence croissante, Tesla n’a pas effectué de mise à jour majeure de ses modèles depuis des années. Elon Musk a même déclaré qu’il n’y avait pas de plans pour mettre à jour le Model Y, sorti en 2020.

Face à ces défis, Elon Musk mise sur l’avenir des robotaxis. Toutefois, cette stratégie ne semble pas séduire la génération Z. L’étude révèle que 19 % des stagiaires interrogés ne les utiliseraient pas. Ivan Drury estime que ce concept est “complètement irréaliste” en pratique.

Une baisse d’intérêt générale pour les voitures électriques

L’étude met également en lumière une baisse de l’intérêt pour les véhicules électriques en général. La préférence pour les VE a chuté de 30 % en 2022 à 15 % cette année. Pour rappel, les consommateurs privilégient les hybrides rechargeables depuis peu.

Cette tendance s’explique en partie par les contraintes liées à la recharge. Ivan Drury souligne : “Les membres de la génération Z n’ont probablement pas autant d’opportunités de recharge que quelqu’un qui vit dans une maison individuelle”.

Une étude de McKinsey corrobore ces observations. Elle révèle que 46 % des propriétaires étasuniens de véhicules électriques envisagent de revenir à un véhicule à essence, principalement en raison du manque d’infrastructures de recharge.

Tesla se trouve donc face à un défi de taille : reconquérir l’intérêt de la génération Z tout en répondant aux attentes pratiques des consommateurs. L’entreprise devra probablement revoir sa stratégie produit et son image de marque pour maintenir sa position de leader sur le marché des véhicules électriques.