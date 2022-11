Tesla Model 3 : Elon Musk souhaite complètement changer son design en 2023

Tesla prévoit de sortir une nouvelle Model 3 au design et aux performances repensées d’ici le troisième trimestre de l’année prochaine. Les modifications exactes ne sont pas encore connues.

Tesla Model 3

Tesla travaille actuellement sur une refonte de la Tesla Model 3 dans le but d’aider le constructeur automobile à réduire les coûts de production, selon un nouveau rapport de Reuters. Pour l’instant, cette nouvelle édition est baptisée « Highland ».

Le projet de refonte de la Tesla Model 3 réduirait la complexité et le nombre de composants à l’intérieur de la voiture électrique, a déclaré à Reuters quatre personnes affirmant avoir connaissance de la question. Des modifications des performances extérieures et du groupe motopropulseur sont également possibles, selon le rapport.

Une Model 3 repensée, fabriquée aux États-Unis et en Chine

Le nouveau design, s’il se concrétise un jour, sera produit dans les usines Tesla de Fremont, en Californie, et de Shanghai, en Chine. L’usine de Shanghai pourrait commencer à fabriquer le véhicule remanié au troisième trimestre de 2023, ont indiqué des sources de Reuters.

Une refonte de la Model 3 ne serait pas une grande surprise compte tenu de la façon dont Tesla a d’ores et déjà modifié la Model S. Il n’est toutefois pas dit si Tesla compte apporter les mêmes modifications que la Model S à son Model 3, surtout celles concernant le nouveau volant Yoke.

À lire : Tesla Model 3 : ça coûte combien de rouler 320 000 kilomètres en électrique ?

Tesla n’a pas encore annoncé officiellement son intention de réviser la Model 3. Elon Musk a cependant révélé que le constructeur automobile travaillait sur une toute nouvelle voiture électrique, plus petite. Ce véhicule devrait coûter environ la moitié du coût des Model 3 et des Model Y. Pour rappel, la Model 3 est pour rappel la plus rentable de toutes les voitures électriques.

À ce stade, Elon Musk n’a toujours pas évoqué de date de lancement pour sa nouvelle voiture, mais a déclaré que le modèle était actuellement « l’objectif principal » de sa nouvelle équipe de développement de véhicules.

Source : Reuters