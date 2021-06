Test OnePlus Nord CE 5G : un rapport performances/prix toujours aussi intéressant !

Entre le Nord et Nord N10, le OnePlus Nord CE 5G se recentre sur l’essentiel : format compact, autonomie, photographie et qualité d’affichage. Le tout pour un prix des plus intéressants !

8,5/10 OnePlus Nord CE 5G 329,00€ > Darty On aime Légèreté et compacité

Ecran OLED 90 Hz

Capteur photo principal de 64 mégapixels

Compatibilité 5G

Bonne autonomie

Qualité des photos

Prise casque

Petit prix On n’aime pas Processeur moins véloce que celui du Nord

Recharge en 30 watt seulement

Pas de lecteur microSD Verdict : Pour proposer un smartphone encore plus compétitif que son premier Nord, OnePlus a fait quelques ajustements sur ce Nord CE 5G, avec quelques composants améliorés (capteur photo frontal de 64 mégapixels, batterie de 4500 mAh, prise casque) et quelques modifications (disparition de la touche Alter Slider et du capteur frontal grand angle, capteur frontal de 16 mégapixels). Le tout est piloté par un processeur un peu moins véloce que celui du Nord. Toutefois, l’ensemble s’avère toujours aussi convaincant et abordable. D’autant plus que le smartphone est très compact et léger. plus

L’été dernier, OnePlus lançait le Nord, un smartphone de milieu de gamme, proposé à 399 € (en version 8/128 Go) et qui offrait un excellent rapport performances/prix, avec en particulier un écran OLED fonctionnant en 90 Hz (lire notre test du OnePlus Nord). Ce modèle – compatible avec la 5G – est toujours disponible à la vente.

Puis, quelques mois plus tard, débarquait une version allégée du Nord, appelée OnePlus Nord N10 5G. Pour passer sous la barre des 300 € (le smartphone est en vente à 279 € sur le site du constructeur), l’écran OLED faisait place à un modèle LCD IPS, et le processeur Snapdragon 765G du Nord était remplacé par un Snapdragon 690, moins performant (lire notre test du OnePlus Nord N10 5G).

OnePlus Nord CE 5G – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Aujourd’hui, le constructeur agrandi encore sa gamme Nord avec le Nord CE 5G (pour Core Edition). Contrairement à ce que l’on pourrait croire, il ne s’agit pas du successeur du Nord premier du nom ou du Nord N10. Le OnePlus Nord CE se situe en fait entre ces deux smartphones. Le but est donc de reprendre les bases du premier Nord et de proposer un nouveau modèle, encore plus abordable.

Quels sont les changements par rapport au OnePlus Nord de l’année dernière ?

Le processeur du OnePlus Nord CE 5G est un Snapdragon 750G (moins performant que le Snapdragon 765G).

La batterie est environ 10 % plus grande, puisqu’on passe de 4115 mAh sur le Nord à 4500 mAh sur le Nord CE 5G.

Le capteur photo principal passe de 48 mégapixels à 64 mégapixels.

Le capteur photo frontal est désormais un modèle Sony IMX471 de 16 mégapixels, au lieu du capteur de 32 mégapixels du OnePlus Nord.

La prise casque (qui avait disparu du OnePlus Nord) fait son grand retour !

Disparition du capteur photo grand angle frontal du OnePlus Nord.

Disparition du capteur photo Macro (ce n’est pas une grande perte !).

Disparition de la touche Alert Slider.

Comparé au OnePlus Nord N10 5G, le Nord CE 5G conserve donc l’avantage de la dalle OLED et embarque un processeur plus puissant (Snapdragon 690 pour le Nord N10).

OnePlus Nord CE 5G – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Pour ce qui est du positionnement tarifaire du Nord CE 5G, OnePlus est toujours plus agressif ! En effet, le smartphone est proposé en trois versions :

6 Go de mémoire et 128 Go de stockage : 299 €

8 Go de mémoire et 128 Go de stockage : 329 €

12 Go de mémoire et 256 Go de stockage : 399 €

Le modèle le plus abordable est donc proposé à seulement 20 € de plus que le Nord N10 5G. Et la version équipée de 8 Go de mémoire et de 128 Go de stockage est nettement moins onéreuse que le OnePlus Nord, qui est toujours commercialisé à 399 €. Le modèle doté de 256 Go de stockage devrait quant à lui séduire les utilisateurs qui prennent de nombreuses photos et capturent des vidéos à gogo, puisque le OnePlus Nord CE 5G est dépourvu d’un lecteur de cartes mémoire microSD (il peut bien sur accueillir deux cartes SIM).

OnePlus Nord CE 5G – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Le OnePlus Nord CE 5G sera disponible dès jeudi prochain (17 juin). Et on devrait pouvoir le trouver le trois coloris :

bleu (mate)

noir (brillant)

blanc/argenté (brillant). Ce modèle ne devrait toutefois pas être disponible immédiatement en Europe.

Parmi les plus proches concurrents récent, on peut citer le realme 8 Pro, qui est commercialisé à 299 € en version 8 Go de mémoire / 128 Go de stockage. Ce smartphone a l’avantage d’intégrer un capteur photo de 108 mégapixels signé Samsung, dont les clichés peuvent agrémentés facilement par des filtres originaux.

realme 8 Pro

D’autre part, le realme 8 Pro supporte une charge rapide 50 watt et intègre un écran OLED. Mais ce denier ne fonctionne qu’en 60 Hz. De plus, son processeur Snapdragon 720G est moins véloce que celui du OnePlus Nord CE et il n’est pas compatible avec la 5G (lire notre test du realme 8 Pro).

Léger et peu salissant

La première chose qui frappe lorsqu’on sort le OnePlus Nord CE de sa boîte et qu’on le prend en main, c’est son format très compact. En effet, le smartphone s’avère très fin (0,8 cm d’épaisseur) et particulièrement léger (173 grammes seulement !).

OnePlus Nord CE 5G – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Ensuite, on remarque que son dos est réalisé en plastique mate avec une teinte bleue (sur le modèle que nous avons reçu), qui retient assez peu les traces de doigt. La surface est également moins brillante que celle du OnePlus Nord.

OnePlus Nord CE 5G – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

On constate également la disparition de la touche Alert Slider, pourtant cher au constructeur depuis quelques années et qui permet, sur les récents OnePlus 9 (lire notre test du OnePlus 9) et OnePlus 9 Pro (lire notre test du OnePlus 9 Pro) par exemple , de passer très rapidement en mode Vibration ou en mode Silencieux. Pour réduire l’épaisseur du smartphone, le constructeur a donc supprimé cette touche.

Le lecteur d’empreintes digitales est placé directement sous la dalle OLED, au bas de l’écran. Pour faciliter les manipulations, il peut être complété par une fonction de reconnaissance du visage de l’utilisateur qui déverrouille l’accès au smartphone.

OnePlus Nord CE 5G – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Enfin, le constructeur a décidé de ré intégrer la prise casque, à côté du haut-parleur et de la prise USB C. Ce une bonne chose pour les utilisateurs qui ne désirent pas se séparer de leur casque ou de leurs écouteurs filaires. Pas besoin d’adaptateur USB C vers jack 3,5 mm !

Un (bon !) affichage inchangé depuis le Nord

Pour ce qui est de l’affichage, OnePlus a décidé de rester sur la bonne impression qu’avait dégagé en la matière le premier Nord. On retrouve donc une dalle OLED de 6,43 pouces, qui affiche des images en Full HD+ (soit 2400 x 1080 pixels).

OnePlus Nord CE 5G – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Comme son prédécesseur, la fréquence de rafraichissement maximale est de 90 Hz, ce qui rappelons le permet de fluidifier les animations à l’écran, par exemple lorsqu’on fait défiler un fil d’actualités ou quand on parcours les réseaux sociaux ou les sites Web. Et il est possible de basculer à tout moment en mode 60 Hz. On pourra juste regretter qu’aucun mode adaptatif ne soit proposé, qui aurait pu ajuster automatiquement la fréquence de rafraichissement de l’écran en fonction de l’application en cours d’utilisation…

La qualité d’affichage dépend du scénario sélectionné dans les paramètres de l’écran : mode Vif, Naturel ou Avancé (large gamme de couleurs AMOLED, sRGB ou Display P3). Bien sur, dans tous les cas, les noirs sont parfaits, technologie OLED oblige. De plus, on a la possibilité d’ajuster manuellement la température des couleurs : plus froid (aspect visuel général légèrement bleuâtre) ou plus chaud (aspect général plus jaunâtre).

Comme d’habitude, nous avons utilisé notre sonde X-Rite i1Display Plus Pro pour mesurer les performances de la dalle OLED dans tous ces scénarios.

Premier constat : quel que soit le mode d’affichage sélectionné, la luminosité maximale oscille autour des 500 nits, ce qui est un bon résultat ! De la même façon, la température moyenne des couleurs varie entre 6400 K et 6800 K, avec un tir groupé des modes P3 et Large gamme de couleurs AMOLED à 6500 K, soit exactement la valeur de référence qu’on désire obtenir pour que l’affichage soit le plus parfaitement neutre possible, avec un blanc pur (ni trop bleuâtre, ni trop jaunâtre).

OnePlus Nord CE 5G – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Enfin, en ce qui concerne la fidélité des couleurs, le Delta E moyen ne s’avère satisfaisant (proche de 3, voire inférieur) que dans les modes Naturel (3,2) et sRGB (2,5). En effet, dans les modes P3 et Large gamme de couleurs AMOLED, les Delta E moyens mesurés sont respectivement de 4,0 et 5,1. Si on regarde les résultats en détail, on note que quasiment toutes les couleurs s’éloignent assez franchement des couleurs théoriques…

En définitive, c’est le mode P3 qui offre selon nous le meilleur compromis entre la luminosité, la température des couleurs et la fidélité des couleurs (Delta E).

Des performances légèrement en retrait par rapport au Nord

Le OnePlus Nord CE 5G embarque le processeur Snapdragon 750G, qui serait environ 20 % plus performant que le Snapdragon 765G d’après OnePlus. Il est assisté de la puce graphique Adreno 619 (10 % plus véloce que le processeur graphique du Snapdragon 765G… en théorie !).

En pratique, comme on peut le voir dans le tableau ci-dessous, le Snapdragon 750G offre des performances supérieures à celles du Snapdragon 720G (que l’on retrouve par exemple dans le realme 8 Pro), tout en restant tout de même assez éloignées de celles du Snapdragon 765G (et du Mediatek Dimensity 800U qui figure dans le Oppo A94 5G, que nous avons testé récemment).

Snapdragon 720G Snapdragon 750G Snapdragon 765G Mediatek Dimensity 800U 3D Mark Sling Shot Extreme 2496 2706 3289 3388 3D Mark Sling Shot Extreme Vulkan 2452 2590 3079 2969 3D Mark Wild Life 1044 1100 1639 1609 PC Mark 8938 8426 8924 9297

Quoi qu’il en soit, dans la pratique, les performances du Snapdragon 750G permettent de jouer sans problème dans des très bonnes conditions. Par exemple, Fortnite exploite automatiquement le niveau graphique Moyen. C’est un bon choix, car cela permet de bénéficier d’animations toujours fluides (le compteur est quasiment toujours bloqué à 30 image par seconde) et d’une assez bonne qualité graphique.

Le comportement du smartphone avec le jeu PUBG Mobile est également très satisfaisant (qualité HD avec fréquence Elevée).

OnePlus Nord CE 5G – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

En revanche, pour le son, il faut se contenter d’un seul haut-parleur et d’une restitution en mono. Ce n’est pas dramatique, car le haut-parleur délivre une assez bonne puissance pour écouter de la musique. Et la qualité audio s’avère globalement satisfaisante, même si – comme toujours – les basses sont peu présentes…

Des prestations convaincantes en photo

Le capteur principal du OnePlus Nord CE 5G a une définition de 64 mégapixels, contre « seulement » 48 mégapixels pour le premier Nord. Par défaut, le smartphone réalise des clichés en 16 mégapixels, puisqu’il exploite la technique du Quad Pixel Binning, pour capter plus de lumière, ce qui permet d’obtenir des clichés de meilleure qualité la nuit.

OnePlus Nord CE 5G – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Le second capteur, de 8 mégapixels, offre quant à lui un grand angle. Le tout est complété par un troisième capteur monochrome de 2 mégapixels, inutile… On voit donc que le Nord CE 5G n’embarque toujours pas de téléobjectif, doté d’un zoom optique. On a toutefois la possibilité d’activer un zoom numérique 2x depuis le module Photo (que l’on peut pousser jusqu’à 10x au maximum).

Grand angle Capteur principal Zoom numérique 2x

Zoom numérique 4x Zoom numérique 6x Zoom numérique 8x

La qualité des clichés s’avère globalement bonne, en plein jour. On constate néanmoins un léger manque de netteté sur les photos prises avec le capteur grand angle, qui est visible si on regarde les photos de près, mais pas si on les affiche à l’écran d’un smartphone…

Le capteur principal délivre lui aussi des clichés convaincants lorsque la luminosité est au rendez-vous.

Capteur principal Capteur principal Capteur principal

Le zoom numérique proposé dans l’interface s’avère lui aussi plutôt bon en plein jour, pour peu qu’on reste sur un facteur de grossissement de 2x. Ensuite, si on pousse ce dernier à 4x et plus (jusqu’à 10x), on perd progressivement en précision et les clichés se font de plus en plus grossiers. Ce zoom numérique peut toutefois s’avérer utile lorsqu’on se trouve assez loin du sujet photographié.

Grand angle Grand angle Grand angle

Pour les photos prises dans des conditions d’éclairage défavorables, de nui par exemple, le mode Paysage nocturne permet d’utiliser le capteur grand angle et le capteur principal (sans zoom !). Leur efficacité s’avère alors correcte, suffisante pour publier sur les réseaux sociaux vos réalisations, que vos proches regarderont sur leur smartphone.

Capteur principal Capteur principal Capteur principal

Car si on examine les clichés à l’écran d’un ordinateur, on constate que la qualité est plutôt moyenne (quel que soit le capteur utilisé) et qu’il est préférable d’avoir quelques sources lumineuses à proximité. Dans ce cas, les deux capteurs peuvent faire illusion. Grâce au Quad Pixel Binning, le capteur principal capte plus de lumière, ce qui lui permet de délivrer des clichés de meilleure qualité, au prix parfois d’une colorimétrie qui s’éloigne (mais pas trop !) de celle de la scène originale…

Comme nous l’avons déjà dit, le OnePlus Nord CE 5G fait l’impasse sur le capteur grand angle frontal de son prédécesseur, ce qui est plutôt dommage ! Pour les selfies de groupe, il faudra s’acheter une perche…

D’autre part, le capteur avant à désormais une définition de 16 mégapixels (contre 32 mégapixels sur le premier OnePlus Nord). Il s’agit d’un modèle réalisé par Sony, le IMX471.

Ce dernier permet de réaliser des selfies de très bonne qualité, avec de belles couleurs et une grande précision. Le mode Portrait s’avère lui aussi efficace, avec un sujet bien détouré (mais le niveau de flou de l’effet Bokeh n’est pas configurable).

Deux journées d’autonomie

Comme nous l’avons dit au début, la batterie du OnePlus Nord CE 5G est de plus grande capacité que celle de son prédécesseur, d’environ 10 % puisqu’elle passe de 4115 mAh à 4500 mAh. Cette capacité – plutôt élevée – tend toutefois à devenir « normale » ces derniers mois (les realme 8 Pro et OnePlus 9 sont par exemple dotés d’une batterie de cette capacité).

Après avoir ajusté la luminosité de l’écran à 200 nits, nous avons utilisé le test d’autonomie de l’application PC Mark, en mode 60 Hz et 90 Hz. Les résultats sont assez proches, et sont juste légèrement inférieures (14 h 7 min et 13 h 30 min) aux autonomies mesurées récemment lors de nos tests des realme 8 Pro et Oppo A94 5G (15 heures environ).

Cette autonomie est cependant bien supérieure à celles que l’on peut constater sur les smartphones équipés du dernier processeur haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 888, comme le OnePlus 9 (9 à 11 heures).

En pratique, en soumettant le OnePlus Nord CE 5G à une utilisation « classique » (réseaux sociaux, mails, Web) et à diverses activités multimédia et ludiques (2 heures de streaming vidéo, une heure de jeu, une centaine de photos), on peut arriver à deux jours d’autonomie (en 60 Hz).

OnePlus Nord CE 5G – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Bon point, la lecture en streaming de deux épisodes d’une série Netflix, d’une heure chacun, fait baisser le niveau de la batterie de 10 %, ce qui permet d’envisager environ 20 heures de streaming vidéo avec une batterie totalement chargée. C’est un excellent résultat.

De la même manière, une heure de jeu (Fornite) consomme environ 20 % de la charge de la batterie.

En ce qui concerne la recharge de la batterie, le constructeur annonce que l’adaptateur de 30 watt fourni (le même que celui du premier OnePlus Nord) permet de retrouver 70 % de charge en une demie heure.

Dans les faits, après 15 minutes, la batterie s’est déjà rechargée à hauteur de 34 %. Et elle l’est à 63 % après une demie heure (on y est donc presque !). On arrive ensuite à 88 % après 3/4 d’heure de charge, puis 99 % après une heure.

On peut noter que l’adaptateur secteur fourni avec le realme 8 Pro (encore lui !) a une puissance de 50 watt, et permet de recharger totalement la batterie de seulement 40 minutes…

Android, iOS : quels sont les 10 meilleurs smartphones à acheter en 2021 ?