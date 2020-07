The Boys Saison 2 : nouvelle bande annonce gore et saison 3 annoncée

Amazon fait tapis sur The Boys, annonçant que la série des grands superhéros sanglants a été renouvelée pour une saison 3 avant la diffusion de la saison 2. La nouvelle a été annoncée lors du [email protected] , au cours duquel le présentateur Eric Kripke a également annoncé un tout nouvel after-show pour la saison 2, Prime Rewind : Inside The Boys, animé par l’actrice Aisha Tyler, de l’émission Archer.

The Boys est une vision irrévérencieuse de ce qui se passe lorsque des super-héros, aussi populaires que des célébrités, aussi influents que des politiciens et aussi vénérés que des dieux, abusent de leurs super-pouvoirs plutôt que de les utiliser pour le bien. C’est l’impuissance face aux superpuissances alors qu’un bande d’amis se lance dans une quête héroïque pour dévoiler la vérité sur le super groupe connu sous le nom de « les Sept ».

Crédit : Amazon Prime Video

Après un premier trailer qui a fait sensation, on retrouve dans ce second trailer Butcher, poursuivi par des requins. Celui-ci conduit un bateau rempli de ses camarades Boys directement sur Aquaman, qui se trouve au sommet d’un cachalot. Et au lieu, par exemple, d’arrêter le bateau juste avant le cachalot, ou de faire demi-tour… Butcher le traverse littéralement. Et le désordre sanglant qui s’ensuit est… vraiment quelque chose à voir. Butcher devrait d’ailleurs avoir droit à un court-métrage expliquant son histoire.

Eric Kripke a révélé que cette cascade était presque entièrement réelle ! Ils ont commencé à construire le cachalot géant bien avant le début du tournage de la saison 2, Kripke a insisté auprès de son équipe pour que la scène soit jouée avec un gros cachalot réaliste avec lequel les acteurs pourraient interagir. Amazon Prime Video a déjà dévoilé les premières minutes de la saison 2.

Quand va sortir la saison 2 ?

Le calendrier de sortie de la saison 2 de The Boys sera différent de celui de la saison 1. En effet, toute la saison était disponible en une seule fois. Au lieu de cela, les trois premiers épisodes de la saison 2 sortiront le 4 septembre, et les autres épisodes seront diffusés chaque semaine jusqu’à l’épisode final du 9 octobre.

Source : Amazon Prime Video