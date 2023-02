The Last of Us est un gros succès avec une moyenne de plus de 15 millions de téléspectateurs par épisode

Les premiers épisodes de The Last of Us explosent les compteurs. La série HBO cumule déjà en moyenne plus de 15 millions de téléspectateurs par épisode. C’est la quatrième série en cours de HBO à avoir une telle audience.

Les trois épisodes de la saison 1 de The Last of Us sont disponibles sur Prime Video en France et sur HBO aux États-Unis. La série basée sur le jeu PlayStation post-apocalyptique a vu son audience augmenter pour la troisième semaine consécutive. Désormais, The Last of Us cumule une moyenne de plus de 15 millions de téléspectateurs par épisode.

The Last of Us © HBO

The Last of Us connaît déjà un tel succès que HBO n’a pas attendu longtemps avant de la renouveler pour une deuxième saison. Cette deuxième saison pourrait même se dérouler en deux parties, mais cela n’a pas encore été confirmé. En tout cas, il ne fait aucun doute que les téléspectateurs attendront avec impatience la deuxième saison après la fin de la première.

The Last of Us est la quatrième série en cours de HBO à avoir plus de 15 millions de téléspectateurs en moyenne par épisode

Avec une moyenne de plus de 15 millions de téléspectateurs par épisode, The Last of Us devient la quatrième série en cours de HBO à être autant regardée, toutes plateformes confondues. Devant elle, on retrouve The White Lotus (plus de 15,5 millions de téléspectateurs), la saison 2 de Euphoria (19,5 millions) et la saison 1 de House of the Dragon (29 millions).

Comme l’a rapporté Deadline, 6,4 millions de téléspectateurs ont visionné le troisième épisode ce week-end sur HBO et HBO Max. C’est une augmentation de 12 % par rapport à l’audience du deuxième épisode la semaine précédente. En comparaison, l’audience du troisième épisode a augmenté de 37 % par rapport au premier épisode. On pourrait donc penser que de plus en plus de personnes sont convaincues de regarder la série. Cela est probablement dû en grande partie aux nombreuses critiques favorables.

En tout cas, il faut probablement s’attendre à ce que l’épisode 4 attire encore plus de téléspectateurs à sa diffusion le 5 février. La série The Last of Us qui cache un easter egg d’Uncharted séduit aussi bien les joueurs que les néophytes qui découvrent l’univers pour la première fois.

Source : Deadline