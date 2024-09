The Last of Us : la date de sortie de la saison 2 se confirme

Alors que le tournage de la saison 2 est terminé, les fans se demandent avec insistance quand sortira la suite de The Last of Us. Selon Casey Bloys de chez HBO, le programme devrait faire son retour dès l’année prochaine, probablement lors du premier semestre.

La première saison de The Last of Us a été un succès. Il est donc logique que les fans trépignent d’impatience à l’idée de découvrir la suite du programme post-apocalyptique. Alors que le tournage s’est achevé récemment, l’équipe s’active désormais sur la postproduction qui devrait s’étaler pendant plusieurs mois. La nouvelle salve d’épisodes ne va donc plus trop tarder, chose que vient de confirmer un ponte de HBO.

The Last of Us : la saison 2 devrait être diffusée dans la première moitié de 2025

En charge de la programmation, Casey Bloys a été interrogé récemment par Deadline. Et d’indiquer que la saison 2 de The Last of Us devrait être diffusée dans la première moitié de 2025, “dans la fenêtre des Emmy”. Cela correspond à une précédente fuite qui révélait que la série reviendrait lors du premier semestre de l’année prochaine. Reste désormais à voir si les délais seront respectés.

Après avoir couvert l’intrigue du premier jeu, la prochaine saison va mettre en scène une partie des évènements dramatiques de The Last of Us Part II. On retrouvera ainsi plusieurs personnages phares comme Dina, incarnée par Isabela Merced ou encore Abby, jouée par Kaitlyn Dever. “J’ai vu

Last of Us. Je pense que tout le monde va adorer ce que fait Craig [Mazin]” [co-créateur]”, assure Casey Bloys au sujet de la saison 2