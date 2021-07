The Mandalorian n’est plus la star de Star Wars, les fans de Clone Wars et Rebels vont adorer

Avec The Mandalorian, Lucasfilm et Disney+ ont fait un enorme carton. Après une nouvelle trilogie très décriée, Disney se devait de réagir auprès des fans. Et The Mandalorian a parfaitement rempli ce rôle, rencontrant un énorme succès et une grande côte de popularité. Mais après la saison 2 et un temps mort d’au moins 2 ans avant la saison 3, il semble que Disney ait décidé de mettre au premier plan un autre personnage. Et ce protagoniste ne serait autre qu’Ahsoka Tano.

Ahsoka demandant à Morgan Elsbeth où se trouve le Grand Amiral Thrawn dans The Mandalorian. Crédit : Lucasfilm/Disney+

Rosario Dawson, interprète d’Ahsoka Tano dans The Mandalorian, a semble-t-il fait forte impression à Lucasfilm et Disney. Visiblement, il a seulement fallu un épisode, le premier qu’elle a tourné, pour convaincre Lucasfilm de lui dédier une série spin off et de l’inclure dans d’autres séries, comme Obi-Wan Kenobi. Sobrement titrée Ahsoka, la série devrait suivre la chronologie de The Mandalorian et mettre en scène la traque du Grand Amiral Thrawn par Ahsoka.

Ahsoka vs. Thrawn, nouveau duel central de la saga Star Wars ?

D’après l’insider Daniel Richtman, l’importance du personnage d’Ahsoka devrait encore grandir dans la saga. Et cette importance dépasserait celle de Din Djarin, héros de The Mandalorian. Cela n’a pour l’instant pas été confirmé, mais la quête d’Ahsoka pourrait en effet s’avérer primordiale pour la galaxie, considérant la menace que représente le Grand Amiral Thrawn.

Pour rappel, ce dernier est le méchant principal de la période post Empire dans l’univers Legends. Il est d’ailleurs le personnage central de la première trilogie de romans de Timothy Zahn, que les fans considèrent comme l’une des meilleures histoires Star Wars jamais écrite. L’auteur a tellement de succès que Lucasfilm a publié trois trilogies complètes écrites par Timothy Zahn, dont les deux plus récentes font partie du canon. Très actif dans la série Rebels, Thrawn pourrait donc revenir, et la série Ahsoka pourrait être une suite aux évènements de Rebels, mais aussi à ceux des deux trilogies récentes de Timothy Zahn.

Quant à Ashoka, elle est l’un des personnages les plus appréciés des fans de Star Wars. Notamment grâce à sa présence dans les séries animées The Clone Wars et Rebels. Le duel à distance entre Thrawn et Ahsoka, s’il se confirme, pourrait promettre de très belles choses pour la suite de la saga. D’autre part, Pedro Pascal, interprète de Din Djarin dans The Mandalorian, est actuellement occupé par le tournage de la série The Last Of Us, à venir prochainement sur HBO. Ahsoka, qui devrait sortir en 2022 sur Disney+, pourrait donc effectivement être bien plus qu’un simple spin off.

Source : wegotthiscovered.com