The Walking Dead : l’acteur Khary Payton s’attendait à ce que son personnage meurt dans la saison 9

Crédit : AMC

L’avant-dernier épisode de la neuvième saison est le plus meurtrier de toute l’histoire de la série. Les producteurs ont considérablement réduit le casting en faisant assassiner 10 personnages, dont certains étaient des anciens de la série. Dans l’épisode intitulé « Le Calme avant », Alpha qui dirige les Chuchoteurs a kidnappé et décapité Tammy Rose, Henry, Rodney, Addy, Ozzy, Enid, Frankie, DJ, Alek et Addy. D’ailleurs, Alpha a payé pour ses crimes car elle a été assassinée par Negan dans la saison 10. Cela aurait pu ne jamais arriver si Rick avait tué Negan, le chef des Sauveurs. Heureusement, l’auteur Robert Kirkman avait décidé de l’épargner. L’acteur de DJ, Matt Mangum, s’est confié à propos de cet épisode très brutal dans le podcast Talk Death to Me.

Ezekiel a été épargné dans la série, mais pas dans les comics

Matt Mangum a expliqué que « selon la rumeur, ils [les scénaristes] n’avaient pas complètement décidé qui allait mourir. Nous savions tous que cela arriverait à la fin de la saison 9. Si je me souviens bien, la série était bien avancée avant que les décisions finales ne soient prises ». C’est pour cette raison que l’interprète d’Ezekiel, Khary Payton, s’attendait à ce que son personnage fasse partie de la liste des victimes, selon Matt Mangum. En effet, Ezekiel se fait assassiner dans les comics et sa tête finit plantée sur une pique comme celle des autres.

De plus, Matt Mangum a lui-même été déçu de la mort de son personnage qu’il pensait être devenu intouchable au fil des épisodes. Il a ajouté que « je voulais vraiment être là pour la guerre avec les Chuchoteurs après l’avoir lu dans les comics ».

D’ailleurs, les scénaristes ont épargné Ezekiel, mais aussi Rosita Espinosa qui était enceinte au moment de l’épisode 15 de la saison 9. Dans la saison 10, Ezekiel découvre qu’il est atteint du cancer de la thyroïde. Nous le reverrons dans la finale de la dixième saison aux côtés de Yumiko (Eleanor Matsuura), Princesse (Paola Lázaro) et Eugène (Josh McDermit). Diffusé le 4 octobre prochain, l’épisode 16 risque de coûter la vie à un autre personnage important de la série.

Source : ComicBook