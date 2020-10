The Walking Dead : Quelle date de retour en 2021 ?

Alors que la saison 10 vient tout juste de s’achever, la crise sanitaire a empêché la post-production du final, repoussé jusqu’en octobre. Et c’est en ce même mois d’octobre 2020 que les fans s’attendaient à découvrir les premiers épisodes de la saison 11 de The Walking Dead. Les producteurs de la série ont par conséquent été contraints d’apporter quelques modifications au calendrier initial.

Le retour de la série The Walking Dead se fait attendre – Crédit : OCS

Après la réunion des investisseurs d’AMC, certaines annonces devraient venir confirmer ou non le calendrier prévisionnel pour la prochaine année.

The Walking Dead : Un calendrier de sorties bouleversé

Tout d’abord, le second spin-off The Walking Dead : World Beyond a été repoussé en octobre, aux côtés du final retardé de la saison 10. The Walking Dead : World Beyond devait initialement sortir en avril dernier. Le tournage avait pu s’achever avant que la pandémie ne frappe de plein fouet les Etats-Unis. Mais il demeure possible que des problèmes notables de post-production et de programmation aient entraîné une interruption de la saison.

Malgré une absence de contenus depuis plusieurs mois, les producteurs ont pris de grandes décisions concernant l’avenir de la série. La plus grande surprise est que The Walking Dead se terminera en 2022 avec la saison 11. Entre-temps, la saison 10 sera prolongée de six épisodes. De fait, le final retardé de la saison 10 n’est techniquement plus le final. Les six derniers épisodes de la saison 10 devraient sortir début 2021. La saison 11 pourrait quant à elle être diffusée à l’automne 2021, selon le calendrier habituel de la série. Pour le moment, il ne s’agit que de prédictions mais cela reste sans doute l’option la plus probante.

The Walking Dead: World Beyond saison 1 et Fear the Walking Dead saison 6 sont diffusés simultanément. World Beyond ne compte que 10 épisodes, mais Fear the Walking Dead a un ordre de saison traditionnel. La série devrait également revenir au début 2021, à moins qu’AMC ne décide de repousser la saison pendant les vacances.

Les fans vont devoir prendre leur mal en patience car de nouveaux chamboulements sont à redouter. La franchise n’aura jamais été aussi perturbée dans son déroulé.

Source : Screenrant