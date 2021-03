The Walking Dead va s’inspirer du COVID-19 et des anti-masques

Le monde du divertissement n’échappe pas à la pandémie de COVID-19, influencé par les événements récents. The Walking Dead a prévu d’aborder le sujet de la crise sanitaire et du mouvement anti-masques selon l’interprète de Maggie.

The Walking Dead et le COVID-19, même combat ? – Crédit : AMC

Entre la pandémie de COVID-19 et l’apocalypse zombie dans The Walking Dead, que même l’armée n’aurait pu stopper, il y a un fossé. Un fossé, certes, mais qui n’empêchera pas la série, qui a « offert » des morts plus horribles les unes que les autres, d’aborder cette crise sanitaire que le monde entier traverse. C’est ce que Lauren Cohen, connu pour jouer Maggie dans la série et de retour dans la seconde partie de la dixième saison, a partagé avec les fans. D’après l’actrice, The Walking Dead, en plus de s’inspirer du COVID-19, va aborder le mouvement anti-masques. La pandémie semble inspirer plus que jamais les scénaristes alors que Faucon et le Soldat de l’Hiver aura un axe similaire, série Marvel diffusée exclusivement sur Disney+.

The Walking Dead ne va pas échapper au COVID-19

The Walking Dead a déjà été frappé de plein fouet par la pandémie de COVID-19. Les épisodes supplémentaires de la saison 10 ont pris du retard et commencent maintenant leur diffusion. Mais la série diffusée sur AMC compte bien aborder la pandémie selon Lauren Cohan, interprète de Maggie et invitée dans le talk-show de Conan O’Brien.

L’animateur, toujours taquin, a demandé à l’actrice si The Walking Dead allait mettre en scène « des zombies complotistes, qui ne pensent pas qu’il s’agit d’un vrai virus ». Et aussi étonnant que cela puisse paraître, Conan O’Brien ne serait pas loin de la vérité !

Je veux dire que ça pourrait être le sujet de cette année. Peut-être pas de façon aussi explicite, mais nous saisissons cette opportunité, nos scénaristes, de permettre au monde d’influencer la série. Nous savons que la série parle aux spectateurs et qu’ils sont nombreux (à regarder The Walking Dead).

– Lauren Cohan

Ce parallèle est, au final, peu étonnant. Au début de la pandémie, un fan avait comparé le paysage désert de la Georgie à celui de The Walking Dead. Il est fort possible que la grande colonie du Commonwealth prévu pour apparaître soit un reflet de la pandémie de COVID-19.

Quant à la saison 10, la diffusion se poursuit le 7 mars prochain avec un épisode appelé Find Me, disponible 24 heures plus tard sur OCS. On y découvrira les origines du chien de Daryl. La saison 11 est en production avec 24 épisodes et sera la dernière avant plusieurs projets dont un film sur Rick Grimes.

