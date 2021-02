Un TV 4K HDR 70 pouces à 499 €

Affiché au prix de départ à 799,99 €, le tarif de cette télévision chute à 499 € grâce à une remise, mais aussi à un code promo offert par le site.

TV Continental Edison CELED70SA220B7 à moins de 500€

Ce téléviseur de 70 pouces, soit 176,5 cm, Ultra HD 4K est équipé de toutes les dernières technologies (HDR, HDR10, Android 9, Google Assistant). Le CELED70SA220B7 vous fera vivre des moments d’action et d’émotion comme jamais. Entre vos films, Netflix, Disney, YouTube, etc., vous aurez accès à tous vos contenus, et ce, sans même utiliser votre télécommande. Le téléviseur de Continental Edison est en effet pourvu d’une commande vocale compatible Google Assistant.

En revanche, il est à noter que ce produit est à éviter si vous souhaitez faire tourner vos derniers jeux vidéo dessus, car il ne dispose pas des modes VRR et l’ALLM. Pas de HDMI 2.1 ici, donc pas idéal pour une Xbox Series ou une PS5. Pour cela, on vous recommande notre sélection de TV HDMI 2.1.

Son design épuré et élégant s’intégrera parfaitement à votre intérieur si vous en avez la place, bien évidemment. D’ailleurs, si ce n’est pas le cas, pensez à consulter notre comparatif des meilleurs tv ainsi vous y trouverez certainement le TV à votre budget et à la dimension que vous recherchez.

Mais revenons-en à la TV Continental Edison et surtout à son prix. Affichée à 799,99 € puis à 649,99 €, il faudra utiliser le code promo offert par Cdiscount pour arriver à un prix final de 499 €. Pour cela, copiez/collez le code TV150 lors de la validation de votre commande, il vous permettra d’obtenir une remise supplémentaire de 150€. Il faudra compter un supplément de 9,99€ pour la livraison à domicile ou en point relais.

Petite précision toutefois, à savoir que ce code TV150 est valable pour une durée limitée, ainsi vous aurez jusqu’au dimanche 7 février à 11h pour en profiter, passé ce délai il sera trop tard.