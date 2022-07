Un robot aspirateur laveur Xiaomi à 186€, son prix le plus bas jamais atteint sur Amazon

Vous avez besoin d’aide pour faire le ménage ? C’est ce que propose le robot laveur Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2S dont la particularité est d’aspirer en même temps qu’il lave.

Nous avions testé le Robot Vacuum-Mop 2S au mois de mars dernier alors qu’il était encore proche des 300 euros. En le proposant à 186€, Amazon affiche un prix irrésistible et encore jamais proposé par la plate-forme.

Un système de détection habituellement réservé au haut de gamme

Ce qui fait sa force c’est son système de détection lidar (pour lighting detection and range) qui lui permet de se repérer dans l’espace et d’éviter les obstacles. Une fonctionnalité d’habitude réservée à des produits beaucoup plus chers et qui s’est révélée particulièrement efficace. Lors de son premier nettoyage, il cartographiera automatiquement vos pièces mais sera capable d’éviter des zones interdites que vous pourrez définir sur l’application. Dès le 2e passage, il gagnera en efficacité.

Vous pouvez choisir de combiner l’aspiration et le lavage ou au contraire de dissocier les 2 activités. Signalons malgré tout que le Xiaomi Vacuum-Mop 2S est beaucoup plus performant en aspiration. Vous pourrez également opter entre plusieurs modes d’aspiration selon la nature de vos sols.