Une athlète olympique russe remporte une médaille d’or en portant un collier de The Witcher

L’athlète olympique russe Vitalina Batsarashkina est une fan de The Witcher. Elle portait effectivement le pendentif du Sorceleur autour du cou pendant la compétition de tir sportif aux Jeux olympiques où elle a remporté la médaille d’or.

Les Jeux olympiques de Tokyo ont débuté le 23 juillet dernier et il y a déjà eu plusieurs références aux jeux vidéo. Des musiques de Final Fantasy, Dragon Quest, Kingdom Hearts et Sonic ont notamment rythmé la cérémonie d’ouverture des JO. D’ailleurs, l’e-sport s’est invité à ces JO avec l’Intel World Open. L’équipe de France représentée par la Team Vitality a remporté la médaille d’or.

Vitalina Batsarashkina porte un collier de The Witcher aux JO – Crédit : Radek Grabowski / Twitter

Une athlète russe du nom de Vitalina Batsarashkina se révèle être une grande fan de l’univers The Witcher. Les spectateurs ont effectivement pu l’apercevoir avec un pendentif de The Witcher autour du cou. Il lui a peut-être porté chance puisqu’elle a remporté une médaille d’or pour son pays.

L’athlète russe est toujours accompagnée de son pendentif The Witcher

Vitalina Batsarashkina est une tireuse sportive âgée de 24 ans. Elle a déjà remporté plusieurs médailles dans des compétitions internationales, mais c’est la première fois qu’elle remporte une médaille d’or aux Jeux olympiques. Le médaillon de The Witcher 3 qu’elle portait pendant la compétition est le même que celui que Geralt de Riv porte dans la franchise de jeux vidéo, y compris dans The Witcher 3 : Wild Hunt qui est l’un des jeux les plus populaires sur Steam.

Olympic gold medalist 🏅 Vitalina Batsarashkina spotted wearing a witcher medallion. 🤩 Nice! ❤️ pic.twitter.com/rhQuJqv3Vv — Radek (@gamebowski) July 25, 2021

Encore plus étonnant, ce n’est pas la première fois que Vitalina Batsarashkina montre sa passion pour The Witcher. Comme un internaute l’a précisé, l’athlète russe portait le même pendentif à sa ceinture lors des Jeux olympiques d’été de 2016 à Rio de Janeiro. Précédemment, elle a déjà utilisé le symbole du Sorceleur en guise de cache-œil qui est utilisé dans le tir sportif. Elle a aussi déjà été prise en photo avec un sweatshirt The Witcher.

Conheçam a russa Vitalina Batsarashkina, medalha de prata no #Rio2016 e um bruxo da escola do lobo. pic.twitter.com/GO4IDGZMx2 — Satan (@jovempadawan) August 10, 2016

Enfin, Vitalina Batsarashkina suit aussi très probablement la série The Witcher de Netflix. La saison 2 est attendue pour le 17 décembre sur la plateforme de streaming et Henry Cavill n’apparaîtra plus torse nu dans sa baignoire.

Source : ComicBook