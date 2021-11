Une centrale nucléaire sur la Lune, trois jeux offerts sur PS+, un kit de freins haut de gamme vendu par Tesla, c’est le récap’ de la semaine

Notre semaine a été rythmée par des faits passionnants mais aussi des anecdotes légères qui nous ont fait sourire, comme la vidéo de ces deux hommes ivres qui ont tenté de charger leur véhicule essence dans une borne lonity, faisant semblant de posséder une Tesla. Le constructeur a également fait parler de lui ces derniers jours en sortant un kit haut de gamme de freins en carbone céramique à 20 000 $ pour sa Model S Plaid. Côté plateforme gaming, les abonnés de PS+ ont pu découvrir les trois jeux gratuits du mois de décembre. Pendant qu’une instagrameuse avale son AirPod par erreur, la NASA continue sa conquête de l’espace et souhaite installer une centrale nucléaire sur la Lune. Plongez-vous dans notre récap’ de la semaine.

Plus d’énergie grâce à une centrale nucléaire sur la Lune

La NASA cherche actuellement à installer une centrale nucléaire sur la Lune afin d’obtenir une source d’énergie abondante et disponible n’importe quand. L’administrateur associé du Space Technology Mission Directorate de la NASA, Jim Reuter, a expliqué que transformer le régolithe en oxygène respirable est un processus qui nécessite beaucoup d’énergie et il serait parfait de la produire sur place via une centrale à fission nucléaire. Le processus d’appel d’offres devrait s’étaler sur les 12 prochains mois.

Lire > La NASA veut installer une centrale nucléaire sur la Lune

La Terre prise en photo depuis la Lune lors de la mission Apollo-8. Crédit : NASA

Une Tiktokeuse avale son AirPod à la place d’un cachet d’Ibuprofène

L’influenceuse américaine @iamcarliiib a publié une vidéo dans laquelle elle raconte avoir confondu un cachet d’Ibuprofène avec l’un de ses AirPods. La Tiktokeuse a donc avalé son écouteur, qui a continué a fonctionné dans son estomac, comme en témoigne l’enregistrement d’un appel que l’américaine a passé à l’un de ses amis après l’incident. Carli B a tenu a partagé son expérience pour mettre en garde les utilisateurs d’AirPods.

Lire > Elle avale par erreur un AirPod et laisse un message vocal depuis son estomac

Crédit : hussain05/Pixabay

Les trois jeux gratuits de décembre sur PS+ dévoilés

Dealabs, une fois encore, a été le premier à lever le voile sur la liste des jeux offerts qui arrivent sur Playstation Plus en décembre. Les abonnés au PS+ pourront donc accéder gratuitement à Godfall Challenger Edition (PS4/PS5), Mortal Shell (PS4) et LEGO® DC Super-Villains (PS4). Sony ayant bradé son abonnement un an à l’occasion du Black Friday, vous êtes désormais peut-être encore plus nombreux à pouvoir accéder à ces trois titres gratuits.

Lire > PS Plus : voici les trois jeux gratuits offerts en décembre 2021 sur PS4 et PS5

Jeux PS Plus de décembre 2021 – Crédit : Dealabs

Tesla : un kit de freins en carbone céramique haut de gamme pour 2022

Même si la Tesla Model S Plaid séduit par ses performances incroyables, les nombreux tests n’ont pas été tendres avec la qualité médiocre de son freinage. Depuis cette semaine, Tesla propose désormais un kit complet de freins en carbone céramique « conçu pour une expérience ultime sur circuit » selon le constructeur. Mais ce kit de freinage haut de gamme a un coût, et pas des moindres, puisqu’il est disponible pour 20 000$, soit un septième du prix d’une Model S Plaid neuve. Tesla précise que le kit ne sera pas livré avant mi-2022 et ne sera installable que sur les roues modèle Arachnid de 21 pouces.

Lire > Tesla vend un kit de freins en carbone céramique à 20 000 $ pour sa Model S

Crédits image : Tesla

Ils « jouent à la Tesla » et font exploser un chargeur lonity

Une vidéo partagée sur les réseaux nous montre l’idée lumineuse que deux hommes ivres ont eu un soir en Croatie. Après avoir vu une Tesla se charger dans une station lonity, les deux hommes ont décidé de tenter de brancher leur véhicule essence à la borne électrique. Ils sont mêmes parvenus à insérer la fiche dans la trappe à carburant de la voiture, avant de faire tourner le moteur du véhicule. Le chargeur lonity n’a pas aimé l’expérience et a explosé dans un nuage de fumée sous le regard amusé de nos deux blagueurs enivrés.

Lire > Ivres, ils chargent leur voiture essence et font exploser la borne électrique

Image extraite de la vidéo – Crédits : YouTube/Wham Baam Dangercam

Nos tests de la semaine

Beats Studio Buds : une alternative aux AirPods à moindre coût

Nous avons trouvé les nouveaux Studio Buds de Beats compacts et confortables et nous avons apprécié leur autonomie et leur charge rapide de secours. S’ils sont si faciles à appairer et à utiliser c’est malheureusement car ils manquent d’options de personnalisation. Même si leur rendu audio est équilibré, on aurait aimé que le contrôle de volume puisse se gérer depuis les écouteurs et on a été déçu que le kit mains libres soient inutilisables dans un environnement bruyant. Les Studio Buds sont de bons écouteurs et une bonne alternative aux AirPods Pro si votre budget est serré.

Lire > Test Beats Studio Buds : sont-ce des Airpods en moins cher ?

Une qualité d’affichage irréprochable pour le Vivobook S15 OLED d’Asus

Le Vivobook S15 OLED met l’accent sur son excellente qualité d’écran OLED. Pour un prix tout à fait raisonnable, ce PC portable propose une connectique étoffée, un lecteur microSD et un pavé numérique. On aurait toutefois apprécié un lecteur d’empreintes digitales, une meilleure autonomie et la possibilité de se connecter au Wi-Fi 6.

Lire > Test Asus Vivobook S15 OLED : un PC qui mise tout sur la qualité d’affichage

Quel iPad choisir en 2021 ?

On fait le point sur les tablettes Apple pour vous aider à choisir le modèle le plus adapté à votre budget et vos besoins. L’iPad Mini est certainement le champion de la fin d’année tandis que l’iPad (2021) offre de belles caractéristiques pour un prix plus que raisonnable. L’iPad Air (2020) quant à lui mise tout sur son design élégant. Pour choisir votre tablette, pensez à la capacité mémoire nécessaire à votre utilisation et si vous avez besoin d’un Apple pencil. Rendez-vous dans notre actu pour faire le bon choix.

Lire > Quel iPad choisir en 2021 ? Tous les meilleurs prix des tablettes Apple

iPad Air (2020)

Le programme des plateformes de streaming du mois de décembre

Le mois de novembre s’achève et Amazon Prime Video, Netflix et Disney+ dévoilent les films, séries et documentaires que vous pourrez découvrir en décembre sur leurs plateformes de streaming. Des catalogues riches en productions fortes ! N’hésitez pas à jeter un œil à nos actus dédiées pour ne rien manquer.

> Amazon Prime Video décembre 2021 : tous les nouveaux films, séries et documentaires

> Netflix décembre 2021 : tous les nouveaux films, séries et documentaires

> Disney+ décembre 2021 : tous les nouveaux films, séries et documentaires