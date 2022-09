Voici l’Apple Watch SE 2, le modèle plus abordable de la gamme

Comme c’était attendu,la keynote d’Apple a été riche en annonces. Notamment du côté des montres connectées flambant neuves de la firme à la pomme. Nous avons ainsi pu faire la connaissance de l’Apple Watch Series 8 et de l’Apple Watch Pro, un modèle plus onéreux destinée aux athlètes confirmés. Mais le constructeur a également dévoilé la seconde génération de l’Apple Watch SE. Propulsée par une puce Apple S5, celle-ci était sortie en septembre 2020 au tarif de 299 euros dans nos contrées.

Apple Watch SE 2 : une montre orientée pour la jeunesse

La nouvelle itération arbore un écran 30 % plus large que sa grande sœur. Elle peut détecter les chutes et les accidents et enclencher des appels d’urgence en conséquence. Elle est capable de suivre les cycles du sommeil et le rythme cardiaque de son utilisateur. Une puce Apple S8 (20 % plus rapide) se charge de mettre en oeuvre ses fonctionnalités.

Selon Apple, ses performances sont accrues de 30 % par rapport à la Series 3 selon la Pomme. Pour mettre la main dessus, il faut débourser 249 dollars (version WiFi) ou 299 dollars pour la mouture 4G. Elle sera disponible dès le 16 septembre.

Il s’agit donc d’une simple évolution de l’Apple Watch SE classique et pas du modèle très low-cost évoqué dans les gazettes spécialisées ces derniers jours. Elle se destine comme une alternative aux smartphones pour les enfants, les parents pouvant opter pour le Family Setup pour la configurer avec leur iPhone.

Plus d’informations à suivre…