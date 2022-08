WhatsApp : ces nouvelles fonctions vous rendront bien plus discrets

WhatsApp – Crédit : Pexels

WhatsApp vient de déployer de nouvelles options bien pratiques qui vous éviteront d’être visibles aux yeux de tous. Vous pouvez désormais masquer votre statut « vu à » aux contacts de votre choix. Si vous ne souhaitez pas qu’une personne sache à quelle heure vous avez utilisé l’application pour la dernière fois, il suffit d’ouvrir les paramètres > Compte > Confidentialité > Vu à. Et de configurer le tout.

Au cours du mois d’août, il en sera de même pour votre statut « en ligne ». Ce dernier pourra être invisibilisé pour un ou plusieurs contact en particulier. Pratique si vous ne souhaitez pas que quelqu’un sache que vous ignorez son message. La configuration sera identique à celle expliquée plus haut. Évidemment, si vous ne partagez pas votre statut « vu à » et « en « ligne » à un contact, vous ne pourrez pas non plus voir ses statuts.

WhatsApp vous offre plus de confidentialité

Outre le déploiement de cette fonctionnalité, WhatsApp va également vous permettre de quitter les conversation de groupe incognito. Jusqu’alors, l’application signale votre départ par une notification visible par tous les membres du groupe. Certains risquent alors de vous demander des comptes par message privé, s’étonnant que vous ayez pris la poudre d’escampette. Désormais, seuls les administrateurs seront informés de votre départ si vous souhaitez qu’il en soit ainsi.

Par ailleurs, vous disposez à présent d’un délai de deux jours pour supprimer un message. Auparavant, cette option était seulement disponible pendant une heure. Passé ce délai, vous pouviez seulement supprimer un message dans votre propre historique de conversation mais pas dans celui de votre contact.

À l’avenir, WhatsApp prévoit aussi de bloquer les captures d’écran des messages éphémères. Cette nouvelle fonctionnalité devrait être proposée très prochainement. Du reste, WABetainfo avait évoqué il y a quelques mois l’arrivée prochaine d’un bouton d’édition pour les messages envoyés sur WhatsApp. Pour le moment, nous n’avons toutefois pas obtenu de nouvelles informations quant à une date potentielle de déploiement.